Da Confindustria Brescia digital talks sullo smart working

(red.) Prenderà il via lunedì 12 aprile alle ore 16,30 la serie “SummIT in pillole”, il ciclo di digital talks promosso dal Settore Terziario di Confindustria Brescia.

Dopo l’evento di lancio della PMI Academy dello scorso 11 febbraio, i primi tre appuntamenti saranno dedicati alla tematica dello Smart Working, con l’obiettivo di esaminare in modo critico questa nuova modalità di lavoro, con una visione a 360° su tutti i suoi vantaggi/svantaggi e le sue molteplici implicazioni: tecnologiche, normative, logistiche, gestionali, sociali e psicologiche.

Nel primo digital talk, intitolato “Tecnologie Digitali e Smart Working”, il keynote speaker sarà Cristiano Carriero, giornalista, docente all’Università di Urbino (CPO), e fondatore de La Content Academy, oltre che storytelling consultant di Banca Ifis e curatore della collana Web Marketing di Hoepli, per la quale è anche autore.

In particolare, il primo appuntamento sarà orientato a comprendere tutto ciò che serve per lavorare da remoto; dal software agli strumenti, fino alle app più utili per call, chat, videochiamate, webinar e project management. Attraverso l’uso del form Ask Question della piattaforma on-line, i partecipanti potranno inoltre formulare direttamente ai relatori i loro quesiti. A moderare i lavori sarà il consigliere del Settore Terziario Sergio Venturetti (Evoluzione Telematica Srl).

“I nostri Digital Talk vogliono fornire alle imprese tools operativi, idee e modalità per affrontare con consapevolezza il tema del lavoro agile così come lo stiamo sperimentando da un anno a questa parte.– commenta Fabrizio Senici, presidente del Settore Terziario di Confindustria Brescia – “In tutto saranno 6 gli appuntamenti del terziario, di cui i primi tre dedicati allo smartworking, mentre gli altri, a partire da giugno, avranno come tema la sostenibilità, argomento che sarà anche il focus dell’undicesima edizione del SummIT generale che si svolgerà nel tardo autunno”.

I prossimi 2 appuntamenti in calendario sono.

28 aprile 2021, ore 16,30: “Smart working: come funziona? – Guida pratica e regole del lavoro agile”.

19 maggio 2021, ore 16,30: “Remote Leadership – Gestire i collaboratori da remoto”.

Le aziende associate possono iscriversi all’evento sul sito www.confindustriabrescia.it, nella sezione News ed eventi – Prossimi appuntamenti.

L’incontro è aperto anche alle realtà non associate, che possono iscriversi all’evento registrandosi come “Ospite” ed inserendo tutti i dati richiesti.

Il giorno dell’evento verrà inviato a tutti gli iscritti (associati e non), alla stessa mail con cui è stata effettuata l’iscrizione, il link per seguire la diretta.