Alghisi: “Ambulanti, risposte chiare e applicabili nel lungo periodo”

Il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, raccogliendo le istanze giunte dal territorio, interviene sulla situazione critica che gli ambulanti stanno vivendo da mesi e si unisce a quanti hanno manifestato in questi giorni sul territorio provinciale per fare un appello al governo affinché questa categoria sia maggiormente tutelata.

“Gli ambulanti possono certamente lavorare nel pieno rispetto delle norme anticovid come già fanno altre realtà commerciali. A pesare su questa categoria, infatti, non sono solo le chiusure a intermittenza, ma soprattutto, in una situazione di piena crisi e di difficoltà economiche, investire in merce che poi non potrà essere venduta. Occorre programmazione e continuità per alcune categorie di lavoratori, per gli ambulanti, che hanno bisogno di risposte chiare e applicabili nel lungo periodo”.