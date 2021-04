Confindustria Brescia: la presidenza a Franco Gussalli Beretta

(red.) Franco Gussalli Beretta (Fabbrica d’Armi Pietro Beretta Spa) è il presidente designato di Confindustria Brescia per il quadriennio 2021-2025. La nomina è avvenuta nel Consiglio Generale, tenuto oggi pomeriggio in modalità online.

L’Ordine del Giorno del Consiglio Generale prevedeva la relazione della Commissione di designazione – sorteggiata lo scorso 1 febbraio (Maria Chiara Franceschetti, Gefran Spa, Giovanni Silvioli, Camfart Srl, e Renato Gnutti, Gnutti Transfer Spa) – ai sensi dell’art. 8 comma 6 dello Statuto Associativo a seguito delle consultazioni con gli associati per la designazione del prossimo Presidente di Confindustria Brescia e deliberazioni conseguenti e, a seguire, la votazione sempre ai sensi dell’art. 8 comma 6 dello Statuto Associativo sulla proposta della Commissione di Designazione per la designazione del Presidente di Confindustria Brescia per il quadriennio 2021 – 2025.

“Quello di Franco Gussalli Beretta è un nome di grande valore. La sua nomina testimonia gli sforzi compiuti in questi anni verso l’unità e la coesione della nostra associazione – commenta Giuseppe Pasini, Presidente di Confindustria Brescia –. Sono convinto che Beretta sia la persona giusta per guidare il sistema imprenditoriale bresciano verso le difficili e ambiziose sfide che lo attendono nei prossimi anni, rappresentando un elemento di unione tra la solidità della nostra tradizione manifatturiera e le spinte innovative e digitali che caratterizzano il presente e il futuro dell’industria. A lui vanno, già da oggi, i miei auguri di buon lavoro.”

“Ho scelto di dare la mia disponibilità per l’incarico con entusiasmo – aggiunge Franco Gussalli Beretta, Presidente designato di Confindustria Brescia –, vedendovi un’importante fase della mia vita come cittadino italiano e imprenditore, sicuro di poter apprendere molto e nella speranza di poter dare altrettanto. Lavorerò sul programma ispirandomi alle aspettative degli associati che la Commissione di Designazione ha raccolto in queste settimane e ci ha illustrato durante il Consiglio Generale di oggi”.

Il prossimo 10 maggio, il Consiglio Generale voterà la squadra e le deleghe proposte dal Presidente designato; la nomina ufficiale dell’intera squadra di vertice avverrà quindi il 31 maggio, in occasione dell’Assemblea Generale.