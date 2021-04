Alleanza nei laminati in rame, Egm Group e Kme Italy rilanciano Ilnor

(red.) EGM Group e KME Italy, due società leader in Italia ed in Europa nel settore dei metalli non ferrosi, hanno avviato uno studio per un progetto che pone al centro il rilancio del business dei laminati in rame e sue leghe con l’obiettivo di rafforzare il servizio nelle filiere industriali principalmente interessate dai processi di sviluppo futuri.

Per questo, tutte le attività della Divisione Laminati di EGM (collocate all’interno dello stabilimento bresciano) potranno essere sviluppate in modo sinergico dalle due società, che metteranno a fattor comune le risorse tecniche, produttive e distributive, per offrire alle supply chain internazionali soluzioni industriali capaci di soddisfare un panorama sempre più competitivo.

Il mercato dei prodotti in rame e sue leghe è infatti caratterizzato da una elevata complessità tecnica e tecnologica, spinta soprattutto dall’accelerazione che ha subito negli ultimi tempi la trasformazione energetica e la sostenibilità delle fonti rinnovabili. Di conseguenza, il mercato ha intrapreso un percorso di consolidamento così rapido da rendere di fatto necessario identificare e attivare sinergie volte a rispondere adeguatamente a queste nuove e sfidanti necessità.

Ilnor, questo il nome della nuova entità, trae ispirazione da un marchio conosciuto in Europa e ne rilancia con forza l’eccellenza manifatturiera dei prodotti piani in rame e sue leghe. Con questo nuovo e ambizioso allineamento, EGM e KME, due marchi storici e forti culture imprenditoriali, unendosi, sono in procinto di creare uno dei nuovi leader della prossima era della mobilità sostenibile, delle energie rinnovabili, e di tutte quelle tecnologie di frontiera in cui il rame e le sue leghe avranno sempre più un ruolo determinante. Le potenzialità del sito di Brescia potranno costituire sempre più un nodo strategico per tutte le attività dei due storici marchi metallurgici che, attraverso Ilnor, potranno beneficiare delle infrastrutture, dell’asse viario, della sensibilità delle amministrazioni locali al rafforzamento delle iniziative industriali.

Con questa formula EGM e KME preserveranno sia il valore eccezionale dell’insieme di competenze, sia i valori delle singole entità che hanno fondato le loro origini sin dalla seconda metà dell’800.

EGM, infatti, proseguirà con sempre maggior energia il proprio piano di sviluppo della produzione, commercializzazione e distribuzione della barra in ottone, consolidando la propria posizione di leadership in Europa, tra i primi produttori comunitari.

Nello scenario allo studio la nuova Ilnor, nonché tutte le attività e le strutture ad essa connesse, opereranno in continuità a quelle della Divisione Laminati di EGM, sia dal punto di vista produttivo che da quello commerciale.

EGM Group (Eredi Gnutti Metalli) è tra i leader in Europa nella produzione di barre in ottone e nastri in rame e sue leghe, dall’ottone al bronzo e leghe speciali. Il Gruppo, che ha sede a Brescia con la società S.A. Eredi Gnutti Metalli SpA (fondata nel 1860), si qualifica per un’ampia offerta e un servizio unico capace di rispondere in tempi rapidi alle necessità della grande industria europea così come del piccolo utilizzatore locale. L’attenzione alle necessità del singolo cliente, unite ad una visione responsabile della propria attività, fa del Gruppo EGM un interlocutore affidabile testimoniato da un’esperienza in metallurgia di oltre 150 anni che oggi si declina nella capacità di servire con puntualità i mercati di riferimento proponendosi come global partner di alto livello, garantendo affidabilità e soluzioni condivise.