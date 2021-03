BresciaRegeneration: i risultati del progetto targato Confindustria

(red.) Nel futuro prossimo del territorio bresciano, le imprese investono sostenute da politiche per la transizione green con regole chiare, tempistiche ragionevoli e meccanismi di riduzione dell’impatto ambientale, il Mediterraneo si configura come nuovo mercato domestico per le aziende, la diffusione del 4.0 aumenta il contenuto dei servizi e crescono le collaborazioni tra imprese, dettate dalla complessità delle sfide in atto. Alla base di tale scenario figura, inoltre, la riduzione della distanza tra offerta formativa e domanda lavoro.

Sono questi i principali risultati emersi dal progetto, promosso da Confindustria Brescia e realizzato da Prometeia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, e presentati questa mattina, durante un appuntamento tenuto in modalità online. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di delineare i futuri possibili del territorio bresciano all’orizzonte 2030, il modello manifatturiero, economico e sociale più desiderabile per Confindustria Brescia e le azioni da mettere in campo per la realizzazione di tale modello.

All’incontro, moderato da Filippo Schittone (Direttore Generale Confindustria Brescia), sono intervenuti Giuseppe Pasini, Presidente di Confindustria Brescia, Alessandra Lanza, Senior Partner – Head of Industrial and Regional Strategies di Prometeia, Giuseppe Schirone, Senior Manager di Prometeia, e Carmine Trecroci, docente di Economia Politica dell’Università degli Studi di Brescia. L’evento online ha rappresentato una prima tappa di presentazione del progetto, che – data la complessità e l’ampiezza degli stimoli raccolti – verrà approfondito anche in successivi momenti.

La Visione del futuro di Brescia proposta dalle imprese alla comunità

Nel futuro di #BresciaRegeneration le imprese investono sostenute da politiche per la transizione green con regole chiare e semplici, tempistiche ragionevoli e meccanismi di riduzione dell’impatto ambientale delle attività ; nuove soluzioni per la sostenibilità sono perseguite anche sul fronte sociale e di governance (ESG). I rischi legati all’invecchiamento della popolazione sono mitigati da innovazioni tecnologiche e istituzionali.

; nuove soluzioni per la sostenibilità sono perseguite anche sul fronte sociale e di governance (ESG). I rischi legati all’invecchiamento della popolazione sono mitigati da innovazioni tecnologiche e istituzionali. Le catene globali del valore si riposizionano su blocchi geografici con regole commerciali comuni e il Mediterraneo diventa un nuovo mercato domestico per le aziende bresciane .

. La diffusione delle tecnologie 4.0 aumenta il contenuto di servizi dei prodotti industriali che diventano il campo di applicazione più dinamico – in analogia con quanto avvenuto negli anni ’10 per i servizi e per alcuni beni di consumo – delle nuove tecnologie.

dei prodotti industriali che diventano il campo di applicazione più dinamico – in analogia con quanto avvenuto negli anni ’10 per i servizi e per alcuni beni di consumo – delle nuove tecnologie. Le fabbriche sono ridisegnate per estrarre il potenziale legato alle soluzioni 4.0 per consolidare o aumentare il controllo del proprio dominio manifatturiero.

per consolidare o aumentare il controllo del proprio dominio manifatturiero. La complessità delle sfide spinge le imprese alla collaborazione : alcune costruiscono reti di coordinamento orizzontali per condividere i costi dell’innovazione, scambiare dati e know-how, dialogare con altri stakeholder e approcciare i mercati. Altre (terminali di filiera, leader tecnologici) si fanno convinte promotrici di percorsi di aggregazione «verticali» e «di scopo», ad esempio sul fronte della sostenibilità e della formazione.

: alcune costruiscono reti di coordinamento orizzontali per condividere i costi dell’innovazione, scambiare dati e know-how, dialogare con altri stakeholder e approcciare i mercati. Altre (terminali di filiera, leader tecnologici) si fanno convinte promotrici di percorsi di aggregazione «verticali» e «di scopo», ad esempio sul fronte della sostenibilità e della formazione. La realizzazione di questa visione di futuro è resa possibile grazie alla riduzione della distanza tra offerta formativa e domanda lavoro attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutti gli attori del sistema formativo.

L’obiettivo di #BresciaRegeneration

Nel 2020, con la crisi sanitaria, l’economia bresciana ha perso circa 9 punti di valore aggiunto e 15 punti di fatturato industriale. Nell’ipotesi di un graduale ritorno alla normalità a partire dalla seconda metà del 2021, la ripresa dell’economia mondiale genera condizioni per un recupero quasi completo del terreno perduto dall’economia provinciale già entro la fine del 2022.

Oltre alla sfida della resilienza, Brescia è chiamata anche alla necessità di rigenerarsi, anticipando o reagendo ai cambiamenti del mondo economico del decennio.

Guardare oltre la crisi sanitaria e dotarsi di una visione per il futuro del sistema manifatturiero e per quello del proprio territorio, con obiettivi concreti e linee di intervento su cui investire, anche facendo leva sul Next Generation EU e sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: questa l’ambizione di #BresciaRegeneration, che ha coinvolto, durante i 6 mesi di lavoro, un think tank di oltre 20 esperti nazionali (accademici, imprenditori e manager, oltre ai futuri ministri del Governo Draghi, Patrizio Bianchi ed Enrico Giovannini) e 100 imprese associate.

La base di partenza: punti di forza e aree di miglioramento

Il percorso inizia da una riflessione sul posizionamento del sistema bresciano rispetto ai territori italiani ed europei più avanzati a vocazione manifatturiera. Il confronto ha riguardato i quattro “pilastri” della competitività: Benessere e qualità della vita, Capitale Umano, Imprese e innovazione, internazionalizzazione. Ne è emerso un sistema provinciale relativamente ben attrezzato su questi due ultimi fronti, ma con ritardi sui primi due . Se, infatti, la manifattura ha un posizionamento di eccellenza su indicatori come crescita, investimenti, produttività del lavoro e capacità di presidio dei mercati esteri, ritardi significativi emergono in termini di livelli di emissioni inquinanti, offerta culturale, tasso di attività femminile, giovani laureati, NEET e disoccupazione giovanile.

. Se, infatti, la manifattura ha un posizionamento di eccellenza su indicatori come crescita, investimenti, produttività del lavoro e capacità di presidio dei mercati esteri, ritardi significativi emergono in termini di livelli di emissioni inquinanti, offerta culturale, tasso di attività femminile, giovani laureati, NEET e disoccupazione giovanile. Tendenze demografiche, crescita globale, paradigmi di consumo, offerta formativa, riconfigurazione catene del valore, connessioni di rete, tecnologie digitali abilitanti, controllo del dominio, risk management e sostenibilità. Queste le 10 variabili chiave individuate dal think tank e proposte alle imprese bresciane per analizzarne le traiettorie evolutive (direzione ed intensità dei cambiamenti) e l’impatto sulla morfologia del sistema bresciano..

Costruire insieme il proprio futuro