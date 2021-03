Soluzione Group supera i 2,2 milioni e punta su food, lifestyle, eventi e sostenibilità

(red.) L’agenzia di comunicazione bresciana Soluzione Group ha superato nel 2020 la soglia dei 2,2 milioni di euro di fatturato, con un tasso annuo di crescita composto del valore della produzione del 9,7% negli ultimi cinque anni, Ebitda +5,5%. Il primo trimestre 2021 – informa una nota della società – ha visto la creazione di quattro importanti progetti in ambito food, lifestyle, eventi e sostenibilità. Ampliato anche il numero degli addetti interni, oggi a quota 27, tutti operativi in modalità smart working.

Soluzione Group – che si occupa di comunicazione dal 1988 e ha oltre cinquanta clienti tra Italia ed estero – ha recentemente presentato al mercato “Boutique PR”, una divisione specializzata nella comunicazione in ambito lifestyle; a questa ha fatto seguito la creazione di un brand magazine dedicato al marketing del settore alimentare, “Food Talks”.

È stata inoltre rafforzata l’alleanza strategica con un’altra società bresciana, Kore-Event Designer, già partner di Soluzione Group dal 2015, con l’obiettivo comune di offrire un nuovo servizio altamente professionale nel mondo degli eventi digitali, un ambito in continua evoluzione.

L’azienda bresciana, guidata dall’amministratore delegato Michele Rinaldi, ha definito, in collaborazione con altri partner specializzati, la fondazione e l’avvio di una nuova realtà imprenditoriale – a breve il debutto ufficiale – il cui oggetto sociale sarà quello di affiancare le imprese nel processo di trasformazione verso la sostenibilità, tema sempre più attuale e sentito.