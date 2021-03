Dentrocasa Expo si farà tra fine novembre e inizi dicembre

(red.) Dentrocasa Expo, ecco le nuove date: 27-28 novembre e 3-4-5 dicembre 2021. Invariata invece la location, il Brixia Forum di via Caprera, a Brescia. La fiera di arredi, complementi, prodotti e servizi per casa e l’outdoor è dunque pronta per la nuova edizione, programmata in piena sicurezza nel prossimo autunno. Una scelta che premia – informa un comunicato – perseveranza e lungimiranza di organizzatori e espositori, fermi nell’intento di ripetere l’esperienza degli anni passati a diretto contatto col multiforme settore dell’abitare.

“La pandemia da Covid-19 ci ha inferto un durissimo colpo – dichiara il Ceo di Dentrocasa Expo Gianpaolo Natali – ma non abbiamo mai pensato di arrenderci, nemmeno per un attimo. L’emergenza sanitaria ci ha bloccato, nel 2020, proprio a pochi giorni dall’apertura della fiera, programmata in origine a fine febbraio dello scorso anno, e lo sconforto, non posso negarlo, è stato tanto. Ma neppure i numerosi blocchi imposti dalle misure di contenimento del Covid ci hanno indotto a desistere dall’individuare nuove date per la realizzazione dell’evento nel totale rispetto delle normative sulla salute pubblica. È stata un’impresa lunga e controversa affrontata a fianco dei tanti espositori che, pur nelle grandi difficoltà imposte dal periodo, si sono armati al pari nostro di coraggio e di pazienza, accordandoci nuovamente piena fiducia. E, dato che in questi lunghi mesi non era facile confidare nella fattibilità di una manifestazione fieristica di tale spessore, è proprio ai nostri partner che oggi va il mio più sentito grazie”.

Le date dell’ottava edizione di Dentrocasa Expo, concordate con l’ente fiera, sono finalmente una realtà e la rassegna è pronta – prosegue la nota – a ripresentarsi in grande stile e con un concept rinnovato, confermando il successo che l’ha vista protagonista nel recente passato. L’idea è quella di entrare in un salotto all’insegna di eleganza e accoglienza, scenario perfetto per il confronto, l’aggiornamento e la pianificazione dei prossimi acquisti per la propria casa. Un contenitore articolato e dinamico che ruota intorno al concept di habitat, e quindi progettazione, arredi, complementi, finiture, nuove tecnologie, garden, wellness e naturalmente sostenibilità. Non mancheranno le soluzioni legate ai nuovi paradigmi dell’abitare dettati dalla pandemia e quindi idee per una casa più smart, polifunzionale e flessibile, pensata per le tante esigenze di tutti i membri della famiglia, tra spazi comfort riservati al tempo libero, ma anche postazioni di lavoro e studio. Dentrocasa Expo, come di consueto, sarà anche intrattenimento, cultura, workshop, happening e spettacolo grazie al ricco calendario di eventi e relativi ospiti.