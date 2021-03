Vivenda Spa acquisita Sma Ristorazione: tutelati i 141 lavoratori

(red.) Buone notizie per i 141 lavoratori della Sma Ristorazione. Questa mattina è, infatti, arrivata la firma di acquisizione che porterà l’azienda lombarda a far parte di Vivenda Spa, società del Gruppo La Cascina Cooperativa. Un’operazione che, se da una parte ha salvaguardato posti di lavoro in un momento tanto difficile per la tenuta del tessuto economico e sociale del Paese, dall’altro permetterà alla Vivenda Spa e al Gruppo, da oltre quarant’anni punto di riferimento per il servizio di ristorazione collettiva e del multiservice, di consolidare la propria presenza nel Nord Italia, intercettando più da vicino le esigenze e le richieste del territorio.

Sma Ristorazione, con un fatturato di oltre cinque milioni di euro, è titolare di affidamenti nel comparto pubblico e privato che abbracciano tutto l’arco alpino, dal Piemonte al Friuli-Venezia-Giulia. Ma è in Lombardia che l’azienda ha sviluppato il suo core business con circa il 70% delle attività aziendali. Tra le commesse più rilevanti il servizio di refezione scolastica per le scuole e l’ospedale Fatebenefratelli di Brescia, l’Università Sissa di Trieste e la ristorazione per i nidi a Moncalieri.

La Vivenda Spa e il Gruppo La Cascina confermano la propria vocazione di crescere e consolidare le proprie attività nelle Regioni del nord per avvicinarsi maggiormente al territorio, rispondendo con maggiore efficacia e tempismo alle esigenze della collettività.

La valorizzazione delle esperienze locali ben si coniuga alla tradizionale attenzione della Vivenda e del Gruppo La Cascina Cooperativa ai cambiamenti del mercato e alla professionalizzazione del proprio personale, con uno sguardo attento alla sostenibilità e responsabilità d’impresa.

Il management lavorerà fianco a fianco con i nuovi colleghi e dipendenti per trasferire loro conoscenze, know-how e il senso di appartenenza che da sempre caratterizza e anima tutte le società del Gruppo La Cascina Cooperativa, garanzia di professionalità e qualità dei servizi erogati.

Tra i motivi che hanno portato all’operazione d’investimento spicca la necessità di implementare la produzione di pasti e la presenza sul territorio. “Il nostro obiettivo primario – sottolinea Cristian Chiarello, responsabile sviluppo commerciale di Lombardia e Trentino per la Vivenda Spa – è valorizzare ulteriormente l’ottimo lavoro sin qui svolto da chi ha gestito in questi anni questa bella realtà a servizio della committenza locale. Dalla loro esperienza possiamo trarre grandi benefici con l’obiettivo di una crescita e un miglioramento sempre costanti”. “Non ultimo – aggiunge il manager – puntiamo a creare un canale diretto e più efficace con la collettività visto che la ristorazione è un servizio primario per tutti gli utenti”.

Sma Ristorazione è un’azienda fondata nel 1976, alla base del cui operato c’è la consapevolezza che l’alimentazione è un elemento essenziale nel determinare il benessere fisico e psicologico delle persone. In piena sintonia con il Gruppo La Cascina, si pone come obiettivo la promozione di comportamenti alimentari corretti, garantendo il piacere del pasto e i suoi aspetti di gratificazione. Nei suoi centri cottura sono garantite la sicurezza alimentare tramite l’applicazione delle procedure HACCP, la qualità delle derrate alimentari privilegiando prodotti bio, IGP, DOC, DOP e a filiera corta, una continua formazione del personale, il rispetto della tradizione italiana e delle culture enogastronomiche regionali e territoriali, un’attenzione specifica nei confronti delle intolleranze alimentari e delle esigenze anche individuali degli utenti.