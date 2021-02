Comunicazione d’impresa, alleanza Soluzione Group-Kore Events

(red.) Soluzione Group, storica agenzia di comunicazione, e Kore Events, attiva da dieci anni nella Live Communication, hanno siglato un accordo di Alleanza Strategica volto a sviluppare sinergie nel mercato della Comunicazione d’Impresa per accrescere i propri orizzonti di business e offrire ai clienti di entrambe le società un range di consulenze e servizi molto ampio.

Pur mantenendo la propria autonomia amministrativa, le due società, che impegnano complessivamente oltre 35 addetti per un fatturato aggregato di circa 3 milioni di euro nel 2020, opereranno in sinergia su diversi fronti della Comunicazione: Branding, Advertising, Relazioni Pubbliche, Web e Social Media Marketing, Eventi live e digitali.

Secondo Fabrizio Senici, presidente di Soluzione Group: “Questa alleanza porterà ad uno sviluppo delle società che affrontano insieme un mercato sempre più dinamico e competitivo”.

Francesca Tocchella, socia fondatrice di Kore, invece sottolinea come: “L’insieme di forze complementari offriranno al mercato una visione d’insieme atta a una gestione più efficiente ed efficace del budget comunicazione e marketing delle imprese.”