Antares Vision perfeziona l’acquisto degli asset della francese Adents

(red.) Antares Vision comunica di aver perfezionato l’acquisito degli asset della società francese Adents High Tech International (“Adents”), rispetto ai quali Antares Vision – che ha 350 dipendenti, sette stabilimenti in tutto il mondo e il quartier generale a Travagliato – era risultata aggiudicataria nel contesto della procedura di liquidazione di Adents, come già reso noto al mercato in data 12 novembre 2020. Il controvalore dell’operazione, pari a 1,5 milioni di euro, già versato a titolo di cauzione in data 12 novembre, è stato definitivamente trasferito contestualmente alla firma del contratto.

La piattaforma software per la gestione e lo scambio dei dati tra le aziende e gli enti regolatori (livello 5) e il software per la prestazione di servizi in cloud (sia single tenant che multi-tenant) sviluppati da Adents e acquistati da Antares Vision, consentiranno ad Antares Vision di ampliare il portafoglio di soluzioni software in grado di tracciare l’intera supply chain end-to-end.

Il gruppo fondato da Emidio Zorzella e Massimo Bonardi (da due anni quotato su AIM Italia, il mercato alternativo del capitale di Borsa Italiana) potenzia inoltre il team R&D, con l’inserimento – ad oggi – di 17 risorse altamente specializzate nel proprio organico, rafforzando ulteriormente, al contempo, la capacità di servizio con una maggiore capillarità nel supporto tecnico e commerciale, nonché la propria presenza internazionale, principalmente in Francia, Inghilterra, Irlanda e Svezia e negli Stati Uniti.

Si ricorda che l’operazione si configura come non significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM, non attestandosi nessuno degli indici di rilevanza applicabili al di sopra del 25%.