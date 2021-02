Consorzi Agrari d’Italia, la presidenza a Giuseppina Ivone

(red.) L’Assemblea dei Soci dei Consorzi Agrari d’Italia, primo soggetto nazionale totalmente integrato nella filiera agroindustriale, ha deliberato la nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Giuseppina Ivone.

Avvocato cassazionista e autrice di numerosi saggi ed articoli accademici, è specializzata in diritto delle imprese e in diritto commerciale. Ha prestato attività di insegnamento di materie commerciali in varie università, tra cui l’Università Sapienza di Roma in qualità anche di culture della materia e società di formazione.

Il Presidente uscente, il Prof. Rainer Stefano Masera, proseguirà ad operare in CAI Spa con il ruolo di Advisor sul tema BEI Banca Europea per gli investimenti.

L’Amministratore Delegato, il Consigliere Delegato, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, esprimono i più sentiti ringraziamenti al presidente uscente per l’attività profusa nello svolgimento del suo incarico, supportata dalla sua esperienza e professionalità.

L’Assemblea dei Soci di CAI Spa ha inoltre deliberato l’assegnazione delle attività di revisione alla società Deloitte & Touche. Il mandato della società si riferisce agli esercizi 2020, 2021 e 2022.