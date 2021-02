Fotovoltaico, Enertel Desenzano comprata da Edp Comercial

(red.) EDP amplia la sua presenza sul mercato italiano acquisendo, attraverso EDP Comercial, il 100% di Enertel, una società che fornisce soluzioni di generazione solare distribuita per autoconsumo.

Enertel ha sede a Desenzano del Garda (Brescia), ha avuto nel 2020 un volume di vendite di 9 milioni di euro e si concentra su progetti di energia solare per le piccole e medie imprese. Con l’acquisto di Enertel, EDP Comercial ottiene l’accesso a una forza di vendita locale composta da circa 40 agenti e un team che ha venduto più di 350 progetti di energia solare decentralizzata, per un totale di quasi 14 MWP, dal 2018.

EDP Comercial, azienda energetica leader sul mercato residenziale portoghese, è entrata per la prima volta nel mercato italiano alla fine del 2019, e – solo un anno dopo – l’azienda ha contratti per un valore di 13 GWh di elettricità in Italia con soluzioni di energia solare decentralizzata per le le aziende.

“L’acquisto di Enertel è un passo importante per la nostra crescita nel mercato della generazione distribuita solare. Vogliamo essere un attore importante nella transizione energetica e avere una posizione rilevante in questo mercato strategico” ha commentato Andrea Casartelli, Country Manager EDP Italia.

L’energia solare decentralizzata è una delle principali risorse citate dalle istituzioni europee per raggiungere l’obiettivo di ridurre l’impronta ambientale e le emissioni di CO2, e nel prossimo decennio la capacità installata dovrebbe triplicare su scala globale.

EDP vuole guidare la transizione energetica, aumentando gli investimenti nella produzione di energia solare costruendo e gestendo i propri parchi solari, ma anche stipulando partnership con i propri clienti che, grazie all’autoconsumo, stanno beneficiando di consistenti risparmi a livello energetico.