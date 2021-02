Bpm-Ance: corsia preferenziale per credito all’edilizia

(red.) Banco Bpm e Ance Brescia hanno siglato un accordo per fronteggiare insieme l’emergenza economica creata dal Covid-19 e dare in questo modo un aiuto concreto alle imprese edili e fornire supporto per la fase di ripresa. L’intesa tra l’associazione e la banca prevede forme di collaborazione finalizzate a facilitare l’accesso al credito delle imprese associate ad Ance Brescia con procedure preferenziali e tempistiche che possano essere in linea con le esigenze stringenti di chi ne fa richiesta. Per gli associati Ance l’erogazione dei finanziamenti, quando approvati, sarà pertanto particolarmente tempestiva, caratteristica non scontata in un periodo in cui le richieste sono molteplici e le procedure particolarmente complesse.

Banco Bpm, in definitiva, grazie a questo accordo istituisce una “corsia preferenziale” per accorciare al massimo i tempi di istruttoria ed erogare quindi i finanziamenti, mentre Ance Brescia collaborerà fattivamente con l’istituto di credito per risolvere in tempi stretti eventuali problematiche e criticità che ostacolino l’iter procedurale.

“Siamo in un momento cruciale per la ripartenza economica del territorio. L’occasione rappresentata dal Superbonus 110% gioca un ruolo di primaria importanza per la ripresa ed è essenziale fare il possibile per agevolarne la riuscita”, dichiara il presidente di Ance Brescia Massimo Angelo Deldossi. “Quali rappresentanti del settore edile il nostro scopo è diventare un punto di riferimento a supporto dei costruttori bresciani. Stiamo lavorando per offrire un appoggio concreto e capillare, attraverso la creazione di un sistema di rapporti diretti con gli istituti bancari e finanziari del nostro territorio, affinché le imprese possano cogliere le opportunità a disposizione”.

“In un territorio che presenta un tessuto imprenditoriale con forte vocazione al settore edile e con lo stop delle attività produttive generato dalla pandemia e la conseguente grave crisi economica”, spiega il responsabile dell’Area Brescia della Divisione territoriale di Bergamo-Brescia-Lario di Banco Bpm Gian Pietro Facchetti, “è volontà del nostro istituto, da sempre impegnato al fianco di chi fa impresa, di garantire a maggior ragione il proprio sostegno. Questa iniziativa avviata insieme ad Ance rappresenta una modalità concreta per proseguire in quest’ottica e ribadisce l’importanza della collaborazione tra il mondo del credito e le associazioni di categoria per contribuire alla ripresa e incoraggiare gli investimenti, permettendo di cogliere le opportunità introdotte con il Decreto Rilancio. Siamo sicuri che le imprese edili bresciane troveranno in Banco Bpm risposta alle loro esigenze”.