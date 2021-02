Massardi (Lega): “Liquidità per le imprese, riparte Credito Adesso Evolution”

(red.) Regione Lombardia ha lanciato la terza edizione del bando Credito Adesso Evolution, che prevede lo stanziamento di 295 milioni di euro a favore delle esigenze di liquidità delle aziende con sede in Lombardia.

“Le prime due edizioni del bando sono state un enorme successo ed è giusto proseguire in questa direzione”, ha detto il vicecapogruppo in Consiglio Regionale della Lega, Floriano Massardi. “I fondi, che saranno gestiti da Finlombarda, sono così ripartiti: 270 milioni per i finanziamenti e 25 milioni per i contributi in conto interessi”.

Si tratta di una misura di finanza agevolata, strutturata come un co-finanziamento tra Finlombarda e gli istituti bancari convenzionati. Il finanziamento si configura come un mutuo a tasso zero senza ulteriori costi. A fronte della delibera positiva di entrambi i co-finanziatori, Finlombarda eroga un contributo a fondo perduto a saldo degli oneri finanziari.

Sono destinatari della misura economica le imprese, anche artigiane, con organico fino a 3 mila dipendenti, che siano operative da almeno 24 mesi in Lombardia. Il valore del finanziamento varia a seconda dell’azienda: tra i 30 mila e gli 800 mila euro per le piccole e medie imprese, tra i 100 mila euro e 1,5 milioni di euro per le Mid Cap, tra i 18mila e i 200mila euro per professionisti e studi associati. Il finanziamento può avere durata variabile tra i 24 e i 72 mesi.

“Prosegue l’opera di Regione Lombardia in favore dei professionisti messi in ginocchio dalla pandemia da Covid-19″, conclude Massardi. “Il compito di noi amministratori è quello di agevolare il lavoro e la sua ripresa. Siamo consapevoli delle drammatiche difficoltà affrontate negli ultimi mesi e ci stiamo adoperando in ogni modo affinché la crisi economica seguita a quella sanitaria allenti quanto più possibile la sua presa”.