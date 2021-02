Massardi (Lega): “Finanziamenti più leggeri con la moratoria regionale”

(red.) Regione Lombardia ha aderito ad alcune misure in favore delle piccole e medie imprese previste dall’“Accordo per il credito 2019”, grazie alle quali sarà possibile sospendere le rate o richiedere l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, a valere su misure agevolative regionali.

“La Moratoria regionale consente alle imprese di sospendere il pagamento della quota capitale o di allungare la scadenza fino al 100% della durata residua dell’ammortamento dei finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020”, spiega Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega in consiglio regionale. “La misura è valida anche per i Comuni e in generale per tutti i soggetti che non esercitano attività di impresa che risultino non avere posizioni debitorie, non siano sottoposti a procedure fallimentari e che abbiano in essere un finanziamento a valere su una misura agevolativa regionale”.

“I finanziamenti, per poter essere ammessi, devono risultare in essere al 31 gennaio 2020“, prosegue Massardi, “essere già stati erogati a saldo ed essere in ammortamento e non essere già stati sottoposti a sospensione della rata o allungamento della scadenza nell’arco dei 24 mesi precedenti la richiesta”.

“Si tratta di una vera boccata d’ossigeno per molte famiglie e imprese, drammaticamente strangolate dalla crisi generata dalla pandemia di Covid-19. Con questa misura Regione Lombardia mette in campo l’ennesimo provvedimento a favore del mondo produttivo” ha concluso Massardi.