Confindustria Brescia, un ufficio a Bruxelles per le imprese associate

(red.) Confindustria Brescia, insieme a Confindustria Bergamo, aderisce alla delegazione confindustriale dell’Ufficio di Bruxelles, di cui facevano già parte Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio.

L’Ufficio ha l’obiettivo di sostenere il sistema produttivo dei territori rappresentati nell’intercettare in modo più efficace le occasioni di sviluppo in ambito europeo. Anche sulla scorta dei buoni risultati a beneficio delle aziende ottenuti dall’ufficio che le Territoriali di Como e di Lecco e Sondrio hanno inaugurato nel 2014 nella capitale belga, il progetto vede quindi l’ingresso delle Associazioni di Bergamo e Brescia, con un potenziamento della struttura operativa attraverso l’inserimento di un secondo funzionario.

La presenza comune delle quattro Associazioni si pone come supporto sempre più operativo per consentire alle imprese delle rispettive province di avere informazioni periodiche e puntuali sui principali temi europei di interesse, assistenza nella ricerca e individuazione dei bandi di finanziamento UE appropriati e nella presentazione di progetti europei, ricerca partner per collaborazioni in progetti innovativi/commerciali, supporto nella rappresentanza degli interessi dell’impresa locale presso le istituzioni europee in riferimento a tematiche legislative particolari e segretariato internazionale.

All’ufficio di Bruxelles andrà il compito di mantenere rapporti sempre più stretti con il cuore istituzionale dell’Europa per avvicinarla in misura crescente alle imprese aderenti alle Associazioni confindustriali di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e Sondrio, che saranno a disposizione per incontri one-to-one con le aziende interessate ad approfondire dossier europei, possibilità di posizionamento strategico nei tavoli di lavoro europei tra enti pubblici e privati, nonché favorire accordi o collaborazioni di carattere commerciale.

“Il nostro nuovo impegno a Bruxelles conferma, ancora una volta, l’attenzione che Confindustria Brescia ha nei confronti delle aziende associate, che sono centrali nella nostra azione associativa – commenta Filippo Schittone, Direttore di Confindustria Brescia –. La presenza a Bruxelles arricchisce sia qualitativamente sia strategicamente i nostri servizi. Ci posizioniamo, infatti, laddove si definisce la politica industriale e gli strumenti di sostegno e stimolo per le aziende. Con Next Generation UE siamo arrivati al punto di non ritorno: con questo progetto europeo, il più importante che mai sia stato deciso dalla Commissione Europea, per di più fondandolo sul concetto del “debito condiviso” tra i 27 Paesi UE, si consolida la leadership comunitaria. La condivisione caratterizza anche il nostro progetto: insieme alle Confindustrie di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio siamo stati in grado di organizzare meglio e con maggior solidità questo servizio, nella consapevolezza che tutte le quattro Associazioni hanno un obiettivo comune: essere sempre più vicini alle aziende, con servizi di qualità e di prospettiva”.