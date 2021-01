Natalità delle imprese: nel 2020 saldo positivo, nonostante il covid

(red.) Il 2020 si chiude con 117.391 imprese registrate al Registro Imprese di Brescia, in leggero calo (-0,2%) rispetto al 2019. L’andamento demografico dell’imprenditoria bresciana riflette le condizioni di incertezza dovute all’evoluzione della pandemia.

Nel complesso del 2020 sono nate 5.813 imprese in calo del 16,7% ovvero quasi il doppio di più del massimo registrato nell’ultimo decennio (-8,8% nel 2009 a ridosso della grande crisi).

Parallelamente le cancellazioni sono diminuite del 13,5% attestandosi a 5.762 unità. Calo che potrebbe essere dovuto a diversi fattori tra cui l’attesa di ristori o le attese aperte dalle prospettive di rilancio economico del Paese legate alle risorse europee.

Il bilancio, quindi, della nati-mortalità resta positivo di 51 unità, seppur, assai ridimensionato rispetto all’anno precedente. A ridimensionare il bilancio ha contribuito la componente artigiana che ha chiuso il 2020 con un saldo passivo di 250 imprese.

Se i risultati annuali mettono in evidenza la tenuta del sistema imprenditoriale bresciano, per valutare gli effetti dell’emergenza sanitaria è necessario aspettare i dati del primo trimestre dell’anno in corso. Molte delle comunicazioni di chiusura dell’attività, infatti, pervenute al Registro delle Imprese negli ultimi giorni dell’anno vengono statisticamente conteggiate nel nuovo anno. E’ questa la dinamica che emerge dall’analisi sulla natalità e mortalità delle imprese bresciane realizzata dal Servizio Studi della CCIAA di Brescia sui dati Movimprese.