New Deals On Air, intervista a Maddalena Salerno di pArt

(red.) Federico Ghidini, ideatore e curatore di New Deals Sirmione, intervisterà Maddalena Salerno, fondatrice di pArt, la prima piattaforma digitale specializzata in restauro di arte antica, moderna, contemporanea, fotografia e street art, vincitrice del primo premio CULTURA+IMPRESA 2019-2020 all’interno della categoria “Produzioni culturali d’Impresa”.

Il progetto nasce da un’idea di Maddalena Salerno e Lelio Orsini che hanno voluto intraprendere una nuova via per rendere il concetto di mecenatismo culturale più moderno e vicino alle esigenze di imprese e grande pubblico.

Un’opportunità per tutte quelle aziende che vogliono legare il proprio brand al mondo dell’arte e della cultura alle quali pArt offre anche una consulenza completa sia in termini di comunicazione dell’operazione sia in termini burocratici.

Non solo: pArt apre le porte della conservazione del patrimonio artistico anche al grande pubblico: perché, quindi, non regalare il restauro del balcone di Giulietta per celebrare un anniversario di matrimonio o di una madonna con bambino per la nascita di un figlio?

L’intervista curata da Federico Ghidini, sarà disponibile a partire da martedì 15 dicembre

sul sito www.newdealsirmione.it e sul canale Youtube ufficiale.