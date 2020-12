Brescia, a 20,4 milioni le entrate della Camera di commercio

(red.) Il consiglio della Camera di Commercio di Brescia, nella riunione di giovedì 10 dicembre, ha approvato il bilancio preventivo per l’anno 2021.

Il budget 2021 evidenzia, sul fronte delle entrate correnti, introiti pari a 20,4 milioni di euro, in gran parte ascrivibili alle entrate derivanti dal diritto annuale (10,9 mln/€ – pari al 67,05% del totale) e ai diritti di segreteria (6,4 mln/€ – pari al 31,7%), mentre incidono, in modo meno rilevante, i contributi, i trasferimenti e le altre entrate ed i proventi da gestione di beni e servizi. Ciò conferma il fatto che l’Ente camerale è pressoché autonomo dal punto di vista del reperimento delle dotazioni finanziarie e non si avvale, di fatto, di nessun’altra significativa fonte di finanziamento o trasferimento statale.

Sul fronte delle spese, si evidenziano i 5,9 milioni di euro, pari al 21,4%, destinati per il personale per 133 dipendenti, e 1,2 mln/€ destinati alle spese di struttura, oltre a 1,1 mln/€ per versamenti allo Stato e imposte e tasse e a 1,3mln/€ per quote associative al sistema camerale.

Ampia parte delle risorse camerali, per complessivi 14,7 milioni di euro – in aumento rispetto ai 14,1 mln/€ stanziati inizialmente per il 2020 – sono destinate alla promozione economica delle imprese e del territorio. Da rilevare che, per gli interventi a favore delle imprese resi necessari dall’emergenza sanitaria, nel corso del 2020 la Camera di Commercio ha incrementato il budget per gli interventi promozionali stimati a 16,4 mln/€. Tramite i bandi camerali sono stati erogati, nel corso del 2020, 10,8 mln/€, dei quali hanno beneficiato più di 4000 imprese bresciane, con un importo medio ad impresa di oltre 2.700 euro.

Per l’anno 2021 le risorse per la promozione economica della Camera di Commercio verranno principalmente destinate a supportare le PMI per favorire azioni ed interventi per l’innovazione e la sostenibilità (3,3 mln/€), iniziative di sostegno all’accesso al credito (3,8 mln/€) e per la formazione professionale (1,2 mln/€). Rilevante il sostegno alla promozione del territorio, cui verranno destinati 4,5mln/€.

“Il bilancio preventivo 2021″, è stato il commento del presidente dell’Ente camerale bresciano, Roberto Saccone, “si caratterizza per un significativo supporto alle piccole e medie imprese sul fronte dell’accesso al credito, soprattutto in considerazione delle gravi difficoltà che ancora si riscontrano a seguito della crisi innescata dalla pandemia covid-19. Viene, inoltre, ribadito l’importante impegno in tema di innovazione e sostenibilità che, sempre più, si stanno imponendo come gli “asset” fondamentali su cui puntare per incrementare la competitività delle nostre imprese. Conseguentemente, grande importanza assume anche il sostegno in tema di formazione professionale, considerata l’esigenza di un costante adeguamento a quanto richiesto per l’utilizzo delle nuove tecnologie”.

“Considerevoli sono poi le risorse destinate al sostegno delle iniziative di promozione del turismo e delle attività culturali, che rappresentano un elemento ormai imprescindibile per lo sviluppo economico complessivo del territorio. Sotto questo profilo sarà determinante l’attività che verrà svolta in collaborazione e tramite la partecipata Bresciatourism”, ha detto ancora ancora Saccone. “L’Azienda Speciale Pro Brixia continuerà invece a sostenere importanti progettualità in tema di internazionalizzazione e di organizzazione di eventi fieristici, ricorrendo anche a modalità digitali, o miste, soprattutto laddove non fosse ancora pienamente consentito lo svolgimento degli eventi in presenza”.