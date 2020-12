Un’altra acquisizione di Smeup: comprata Data Dea Srl di Segrate

(red.) Smeup annuncia oggi di avere acquisito il 100% delle quote dell’azienda Data Dea Srl di Segrate, specializzata in Software per Logistica e Trasporti.

Data Dea è presente sul mercato da oltre 25 anni, nel corso dei quali ha sviluppato particolari competenze nell’ambito delle soluzioni software dedicate al mondo dei trasporti e della logistica, accompagnando le Aziende nelle trasformazioni imposte dall’innovazione fornendo soluzioni e supporto con la competenza e la tempestività richieste dal settore.

Con l’acquisizione di Data Dea, smeup, con sede legale a Erbusco (Brescia) e altre 13 sedi nel nord e centro Italia, con 450 collaboratori e 2.350 clienti in Italia e nel mondo, rafforza così l’offerta di soluzioni applicative dedicate ad un settore di primaria importanza nel mercato. L’operazione porta l’azienda dell’ICT a consolidare il suo offering per aziende di medie e grandi dimensioni nel mercato ERP, integrando le proprie competenze con quelle di Data Dea.

La scelta dell’accelerazione alla crescita esterna passando per progetti industriali di lungo termine, riparte dopo l’acquisizione di Soluzioni EDP di Vercelli nel 2019. Questa strategia ha contribuito negli anni, e continuerà a farlo nei prossimi esercizi, allo sviluppo sostenibile delle performance di business aziendali.

“Non si tratta solo di un’operazione societaria: vogliamo porci sempre di più come un partner capace di creare valore per il cliente sfruttando le tecnologie e le competenze sia del mondo Software che di quello legato all’Infrastruttura, al cloud e alla security, le due anime della nostra azienda. La nostra mission si basa sul concetto di aggregazione delle intelligenze sviluppate studiando processi aziendali complessi, di settori diversi e realtà specifiche con il know how tipico del cliente. Da sempre, infatti, mettiamo i bisogni dei clienti prima dei prodotti, proponendo nostri componenti anche su altri ERP. Lavorare con i professionisti di Data Dea sarà per noi sicuramente un grande valore aggiunto che andrà ad arricchire il nostro know how proprio in quest’ottica.” – ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente smeup.

Con 55 milioni di euro di ricavi nel 2019, in continua crescita, smeup intende essere leader nel mondo delle soluzioni applicative per le imprese, grazie anche alle competenze consolidate di Data Dea. Con l’acquisizione dell’azienda di Segrate, infatti, smeup punta a sviluppare nuove sinergie rafforzando la sua proposta nell’ambito Logistica e Trasporti.

“Siamo felici di avere compiuto questo passo che conduce la nostra Società in un gruppo solido, in forte sviluppo, che garantirà alla nostra struttura continuità di crescita. Nella nostra visione questa operazione costituisce un trampolino di lancio nel percorso di crescita collettiva. Per questo continueremo ad operare in prima persona per facilitare l’integrazione tra le nostre realtà” – ha dichiarato Massimo Barbieri, Data Dea.

A garanzia di continuità per le risorse, i clienti e per il mercato, il management di Data Dea manterrà le attuali mansioni direttive e operative e rimarranno invariati anche i ruoli di tutti gli attuali collaboratori.