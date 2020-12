La nona edizione di Made in Steel posticipata a maggio 2021

(red.) È stata posticipata da marzo a fine maggio 2021 la nona edizione di Made in Steel, la principale Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera siderurgica, organizzata da siderweb – La community dell’acciaio. L’evento si terrà dal 26 al 28 maggio 2021 nei padiglioni 22 e 24 di fieramilano Rho.

La decisione è arrivata dopo una lunga riflessione e un aperto confronto con gli operatori della filiera dell’acciaio e con Fiera Milano. Dato l’allungarsi dei tempi di uscita dalla fase di emergenza sanitaria a causa della pandemia di Covid-19, con il posticipo si intende garantire lo svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza per gli espositori e le migliaia di visitatori attesi.

«Ritengo che Made in Steel 2021 sia un’opportunità unica per la filiera siderurgica italiana, europea ma anche mondiale – spiega Emanuele Morandi, presidente e amministratore delegato di Made in Steel -. Da un lato perché le principali fiere internazionali per l’acciaio sono state spostate al 2022. Dall’altro lato perché, dopo oltre un anno di forzato ma necessario distanziamento, a Made in Steel potremo scaricare la voglia che tutti sentiamo di rinascita, di ripartenza, di fisicità, di sguardi e di strette di mano. Il digitale è certo importante, ma non esaurisce il bisogno di relazioni e di incontri di persona.

Noi di siderweb e di Made in Steel non siamo solo organizzatori di eventi fieristici, siamo anche parte della filiera dell’acciaio. Per questo abbiamo accolto la richiesta di spostamento del nostro evento che ci è giunta dagli operatori siderurgici, scegliendo un nuovo periodo nel quale la curva dei contagi potrà arrivare a essere, visti gli sviluppi più recenti, addirittura annullata».

«Come sempre – prosegue Emanuele Morandi – Made in Steel vivrà di relazioni, ma anche di contenuti. Daremo ampio spazio al confronto sul futuro dell’acciaio: penso in particolare ai piani di sviluppo che la nostra industria presenterà al Governo e all’Unione europea nell’ambito del NextGenerationEu, i cui fondi promettono di rilanciare l’economia. Il mio appello è questo: non sprechiamo l’attuale grande crisi globale, perché tra le sue pieghe ci sono opportunità per tutta la filiera dell’acciaio».

La nona edizione di Made in Steel si terrà in concomitanza con Lamiera (26-29 maggio 2021), la rassegna internazionale promossa da UCIMU-Sistemi per produrre e dedicata all’industria delle macchine utensili per la deformazione della lamiera.