“Family Business”: cinque incontri gratuiti organizzati da ISFOR

(red.) ISFOR – Fondazione A.I.B., ha in programma un ciclo di 5 webinar gratuiti dedicati al tema strategico della Governance familiare e aziendale. Gli autorevoli partner di questo calendario di appuntamenti digitali sono: The European House-Ambrosetti, Belluzzo International Partners, Puccio Penalisti Associati, Studio Pirola Pennuto Zei e Associati.

Fra i temi trattati: le opportunità e le criticità insite delle imprese famigliari, la gestione delle dinamiche psicologiche sottostanti, l’individuazione degli strumenti per favorire una buona governance e per pianificare e gestire il ricambio generazionale.

Il primo webinar gratuito, organizzato in collaborazione con The European House-Ambrosetti, avrà come titolo “GOVERNANCE FAMILIARE E AZIENDALE: GESTIRE IL RAPPORTO FAMIGLIA-IMPRESA NEL CORSO DEL TEMPO” e si terrà giovedì 26 novembre alle ore 17.00. Ad oggi, hanno aderito più di 120 partecipanti, a conferma della centralità del tema e del ruolo di ISFOR nell’accompagnare l’imprenditoria bresciana.

L’emergenza sanitaria in corso e la conseguente crisi economica hanno messo in evidenza la debolezza e rischiosità di modelli d’impresa non performanti, con orientamento a breve termine, crescita squilibrata, conflittualità nella vision e mancanza di una chiara governance.

Le imprese famigliari, se ben gestite, possono essere più forti di quelle di proprietà del mercato o di fondi, perché la proprietà famigliare induce ad un’ottica di lungo termine e è collegata a profili di rischio moderati e può essere caratterizzata da forte coesione e motivazione. Nello stesso tempo, si sono viste negli anni, anche nella nostra provincia, aziende andate in declino a causa di conflitti interni alla famiglia. Le problematiche tipiche dell’impresa famigliare, ai diversi livelli societari, organizzativi, relazionali, devono essere conosciute, prevenute, gestite con approcci e strumenti adeguati.

Quello delle dinamiche tipiche dell’impresa di famiglia è un tema molto sentito a livello territoriale, visto che le aziende a conduzione familiare nel bresciano sono oltre l’80% delle imprese complessive.

In questo contesto, il ciclo di ISFOR, che fa seguito a quello molto seguito del 2019, offre l’opportunità di conoscere alcuni dei temi più importanti che caratterizzano il family business.

“Nelle Imprese di famiglia è importante separare le dinamiche familiari da quelle aziendali: le une si collocano su una dimensione affettiva, le altre su un piano gestionale e di sostenibilità. Inutile dire che, per una corretta gestione dell’azienda, le dinamiche aziendali andrebbero pianificate e gestite con gli strumenti che derivano dal diritto e dal management. Chiaramente la fase del passaggio generazionale è particolarmente delicata perché ha a che fare con dimensioni legate anche alla sfera simbolica, affettiva, psicologica”, spiega Cinzia Pollio, Direttore Generale di Fondazione AIB.

Il webinar proposto il 26 novembre offrirà diversi utili spunti di riflessione e illustrerà la case history della Ferrari F.lli Lunelli: nota azienda produttrice di “bollicine”, da oltre cento anni il riferimento per i brindisi italiani ed esempio virtuoso di un passaggio armonioso di generazione in generazione.

Interverranno:

Anna Tripoli, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Brescia;

Luca Petoletti, Partner di The European House – Ambrosetti;

Alessandro Lunelli, Consigliere d’Amministrazione di Ferrari F.lli Lunelli SpA.

L’incontro sarà moderato da Cinzia Pollio, Direttore Generale di Fondazione A.I.B.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al webinar, visitare il sito www.isfor2000.com

Prossimi appuntamenti Family Business:

10 dicembre 2020, ore 16.00

Ruolo, responsabilità e tutele: il rapporto tra soci nelle imprese di famiglia

Si parlerà di Governance societaria, strumenti partecipativi e architettura patrimoniale con Luigi Belluzzo, Partner Belluzzo International Partners/Docente SDA Bocconi e di Responsabilità e tutele di soci e amministratori nelle imprese familiari: la gestione dei rischi, con Andrea Puccio, Fondatore e Partner Puccio Penalisti Associati.

Testimone: Maria Chiara Franceschetti, Gefran

14 Gennaio, ore 17.00

Gli strumenti dell’accordo e la composizione delle controversie, il ricambio generazionale nelle imprese di famiglia

Si parlerà di Pianificare le modalità di gestione delle controversie negli statuti e nei patti parasociali, con Federico Venturi, Partner Studio Pirola Pennuto Zei e Associati,

Non mancherà il tema della Pianificazione della collaborazione e il ricambio tra le generazioni, con Giovanni Cazzaniga, Partner Studio Allen & Overy (da confermare)

Testimone: Giovanni Marinoni, Ori Martin

18 Febbraio, ore 17.00

I percorsi dei giovani e i ruoli aziendali

Verrà affrontato il tema del Gestire in modo efficace l’ingresso, la presenza e la carriera dei familiari in azienda, anche in tempi di crisi con Luca Petoletti, Partner di The European House–Ambrosetti e con Francesco Massignani, Professionista dell’area di consulenza “Imprese Familiari e governance” di The European House–Ambrosetti

Testimone: Sophia Podini, Gruppo Podini

11 Marzo, ore 17.00

Assetti societari e strategie patrimoniali e successorie

Conclude il ciclo un webinar dedicato a Muoversi per tempo per tutelare al meglio il patrimonio della Famiglia e dell’Impresa, con Luca Petoletti, Partner di The European House–Ambrosetti e Riccardo Urbani, Professionista dell’area di consulenza “Imprese Familiari e governance” di The European House–Ambrosetti

Testimone: Ernesto Cauvin, Gruppo Cauvin