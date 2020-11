Niente Golositalia nel 2021: “Ci vediamo a Febbraio 2022”

(red.) Italian Exhibition Group ha deciso, in via precauzionale, di riprogrammare al 2022 Golositalia, l’evento di riferimento per la ristorazione fuori casa del Nord Ovest d’Italia.

Gli ultimi decreti DPCM emanati dal Governo, oltre a prevedere la sospensione immediata di ogni manifestazione fieristica, non hanno indicato alcuna data come possibile ripartenza degli eventi. Non è quindi possibile procedere nella organizzazione di un evento previsto a febbraio e rivolto ad un settore particolarmente colpito dalla pandemia in corso.

“La riprogrammazione di Golositalia al 2022 ci darà modo di garantire a tutti, espositori e visitatori, operatori del canale Horeca e Food lovers, le migliori opportunità di business. Ti aspettiamo a Febbraio 2022, all’insegna dell’entusiasmo, della sicurezza, del business e del networking per la community dell’Ho.Re.Ca.”.