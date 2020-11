Best Workplaces for Millennials, Zeta Service è quarta

(red.) Anche quest’anno Zeta Service è presente – in quarta posizione – nella classifica italiana Best Workplaces for Millennials®, stilata dal Great Place to Work Institute sulla base delle risposte fornite dai lavoratori nati tra il 1980 e la metà degli anni ’90, per valutare le aziende con le quali collaborano in base alle opportunità di crescita offerte e all’ambiente lavorativo positivo e stimolante.

Zeta Service non è certo nuova a questo genere di riconoscimenti, eppure ogni volta l’annuncio viene accolto con grande gioia, perché la vera sfida per l’azienda è riuscire a mantenere nel tempo le caratteristiche che la rendono un Great Place To Work e ogni riconferma è quindi un momento molto importante.

“Siamo felici che i nostri giovani continuino ad apprezzare Zeta Service e che vedano in noi una guida per la loro crescita professionale e personale. – Ha commentato Silvia Bolzoni, CEO & Founder di Zeta Service – Riflettiamo sempre molto sulle caratteristiche dei nostri collaboratori, ognuno di loro vive l’azienda in modo diverso, ed è per questo che ci organizziamo sempre per rispondere alle differenti esigenze presenti in azienda. I ragazzi più giovani hanno bisogno di obiettivi più a breve termine, di feedback continui, di sentire che la crescita è continua, che l’azienda offre stimoli e possibilità… E soprattutto adesso, che stiamo lavorando tutti in smart working, ci stiamo impegnando per mantenere saldo il legame creato con chi è già in azienda e per creare questo legame anche con chi è arrivato da poco, in piena emergenza sanitaria, a cui dobbiamo riuscire a trasmettere il nostro modo di essere anche a distanza senza la quotidianità insieme.”