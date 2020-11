New Deals On Air intervista l’imprenditore Gian Domenico Auricchio

(red.) La nuova intervista del format New Deals On Air sarà in onda sul sito e sul canale Youtube da martedì 17 novembre.

In questa occasione, Federico Ghidini, ideatore e curatore dell’evento e del format, intervisterà Gian Domenico Auricchio, Amministratore Delegato di Auricchio S.p.A. e imprenditore in prima linea per il suo impegno in ambito economico. Tradizione, passione e uno sguardo oltre i confini. Questi gli asset per rendere grande l’impresa italiana nel mondo?

Gian Domenico Auricchio nasce nel 1957 e inizia la sua carriera imprenditoriale nell’azienda di famiglia, la Gennaro Auricchio SpA, fondata nel 1877 dal bisnonno.

Gian Domenico continua la tradizione di famiglia e nel 1992 inizia un programma di espansione aziendale investendo sull’export, che oggi interessa circa il 40% dell’intera produzione, e su una politica di acquisizioni basata sul mantenimento dei marchi storici e sulla valorizzazione della qualità e tradizione dei loro prodotti.

Come Amministratore Delegato decide di dare particolare rilevanza all’innovazione tecnologica in ottica di sostenibilità e rispetto ambientale convertendo le varie sedi del gruppo in stabilimenti green, dotati di impianti di cogenerazione e di produzione fotovoltaica dell’energia.

Gian Domenico Auricchio detiene, attualmente, numerosi incarichi istituzionali tra cui la Presidenza della Camera di Commercio di Cremona e di Unioncamere Lombardia. Nel 2010 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e nel 2011 gli è stato conferito il premio “Guido Carli” per l’impegno in campo economico.

L’intervista sarà disponibile a partire da martedì 17 novembre sul sito www.newdealsirmione.it