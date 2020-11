Bilanci d’Acciaio, nessuna azienda bresciana premiata

LE OPINIONI DEGLI OPERATORI DI MERCATO – La seconda ondata pandemica ha scombinato ulteriormente le carte degli operatori siderurgici, che già nel terzo trimestre dell’anno avevano cominciato a ripartire.

«Gli asset italiani di Metinvest dovrebbero chiudere l’anno con un -15% di volumi e un -20% di fatturato – ha detto Roberto Re, Head of Metinvest Europe -. L’anno sta però finendo bene, con un aumento dei prezzi. Il primo trimestre 2021 sarà caratterizzato da una domanda fortemente indebolita per i problemi pandemici, ma sono positivo, vedo un 2021 di crescita».

«Credo che gli effetti di quello che stiamo vivendo si potranno vedere solo tra qualche anno, sia in negativo, sia in positivo. Sopravvivranno gli strong innovator, ci sarà una selezione sempre più forte sul mercato – ha detto Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di ABS Acciai e presidente di Confindustria Udine -. E dobbiamo investire». Il Gruppo Danieli, ha ricordato, negli ultimi anni ha investito 1,7 miliardi di euro in innovazione e digitalizzazione.

Proprio in digitalizzazione «vediamo maggiori investimenti da parte di chi non era ancora partito con decisione in questa trasformazione. Percepisco un grande sforzo verso il cambiamento» ha detto Francesco Brunelli, presidente di Regesta. «Nonostante le apparenze, le aziende siderurgiche dal punto di vista digitale sono evolute. Ma ritengo che la cosa principale resti quella di portare le persone al centro, per far sì che la digitalizzazione possa essere sfruttata al meglio».

Non solo digitalizzazione, ma anche sostenibilità. «Il Covid-19 ci ha insegnato che dobbiamo accelerare verso questi nuovi modelli produttivi e di sviluppo – ha dichiarato Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group e di Confindustria Brescia -. Come gruppo abbiamo in progetto di attuare un piano di investimenti importante, che abbiamo un po’ frenato a causa del Covid ma che comunque porteremo avanti, che riguardano in gran parte la riduzione del nostro impatto ambientale in termini di emissioni di CO2. Siamo il settore che sarà più chiamato ad affrontare questi nuovi schemi produttivi».