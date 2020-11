Le imprese: “Serve il contributo di tutti, ma Brescia non dev’essere zona rossa”

di 20 Galleria fotografica Brescia, 7 novembre 2020, bar e ristoranti del centro dopo il secondo lockdown









(red.) Con un manifesto, firmato collettivamente, le categorie imprenditoriali della provincia di Brescia hanno voluto sosttolineare come sia indispensabile un’unità di intenti per uscire, in un momento difficile come questo, dal pesante ritorno di fiamma della pandemia da coronavirus: “La salute e la tutela sanitaria della comunità locale oggi sono e devono restare la priorità dell’agire quotidiano”, dicono mentre richiamano ai propri doveri verso la collettività i cittadini, le imprese, il governo, gli enti locali, le banche.

Il documento è stato sottoscritto da Ance-Collegio costruttori edili, Apindustria, Ascom-Associazione commercanti Confcommercio, Associazione artigiani, Assopadana, Cia-Confederazione italiana agricoltori, Cna-Confederazione nazionale artigianato, Codiretti Brescia, Confagricoltura-Unione provinciale agricoltori, Confartigianato imprese, Confcooperative Brescia, Confesercenti, Confindustria Brescia, Fai-Federazione autotrasportatori.

“Ne sentiamo la responsabilità; come nei mesi scorsi, intendiamo contribuire alla salvaguardia e alla tutela delle persone, rispettando le indicazioni contenute nel Dpcm del 4 novembre”, prosegue la nota. “Invitiamo tutti a fare altrettanto: rispettiamo scrupolosamente le prescrizioni previste dal Dpcm perché questo contribuirà a limitare la diffusione del virus.

Testimoniamo con i fatti, quindi con i comportamenti e i dati sanitari, che Brescia non può e non deve essere individuata tra le zone rosse del Paese. Per questo abbiamo preso atto, responsabilmente seppur con stupore, della decisione governativa

di classificare la provincia di Brescia all’interno della zona rossa lombarda”.

“Lo abbiamo fatto nonostante siamo pienamente consapevoli dell’impatto che una simile decisione determinerà in generale sul sistema delle imprese locali, già duramente provate dal precedente lockdown e dall’innegabile crollo dei consumi”, prosegue il documento. “Lo facciamo perché siamo consapevoli che non ci potranno essere occupazione e lavoro, benessere e consumi, se non si tornerà ad una situazione sanitaria sicura e stabile, tale da ridare fiducia alla gente, consentendole di tornare ad una vita normale, senza limitazioni di mobilità, orari e socializzazione.

Siamo seriamente preoccupati per le conseguenze sociali, economiche, per il crescente disagio sociale che giorno dopo giorno registriamo in un territorio già profondamente ferito dal lockdown di inizio anno”.

“La nuova ondata della crisi coronavirus, infatti, sta producendo un ulteriore shock sul benessere sociale e sulle attività economiche della nostra provincia, spesso in modo irrimediabile”, si legge ancora nel manifesto. “Chiediamo al ministro della Salute e al governatore della Regione di condividere sin d’ora i 21 elementi che determinano la scelta per la zonizzazione del territorio, al fine di poter spiegare a tutti i nostri interlocutori lo stato di fatto.

Chiediamo anche che si passi dalla zonizzazione di perimetro regionale a una con criterio provinciale, laddove i 21 indici sanitari dimostrino che l’area bresciana non si caratterizza con lo stato di crisi sanitaria di massima gravità.

Pretendiamo altresì che dalle parole si passi ai fatti, traducendo le promesse fatte dal governo e dal presidente del Consiglio in veri, tangibili ed automatici ristori per tutti coloro i quali oggi devono abbassare le serrande senza certezze per il futuro, per le filiere collegate e per chi lavora in tali attività. Ci aspettiamo che le possibili soluzioni arrivino in tempi brevi, considerate la gravità della situazione e l’importanza di fornire alle imprese risposte chiare ed immediate”.

“Parimenti ci attendiamo che tutti gli enti locali sospendano l’esazione di tutti i tributi locali a carico delle imprese nuovamente fermate dal lock down e di tutte quelle che, essendo in filiere di queste, vedono le loro attività ridursi drasticamente. Specificatamente e con vigore chiediamo all’amministrazione finanziaria di permettere a tutte le attività lese dall’ultimo decreto, di derogare i termini del versamento degli acconti di tutte le imposte nazionali posticipandoli ad aprile 2021, come già concesso dal cosiddetto ‘Decreto agosto’ per le attività colpite dalla prima ondata. Parimenti, chiediamo con fermezza che la pubblica amministrazione rispetti i tempi di pagamento verso il privato e limiti al massimo le disfunzioni burocratiche derivanti da una non corretta modalità di accesso agli uffici e di organizzazione dello smart working”.

“Auspichiamo inoltre che il sistema bancario sia alleato dell’impresa locale, assicurandole liquidità e flessibilità nella gestione dei flussi finanziari”, conclude la nota. “Se non ci sarà l’impegnò di tutti, istituzioni e sistema bancario in primis, assisteremo alla scomparsa di una parte significativa del sistema bresciano d’impresa. A tutti, in questo momento, spetta il dovere di sostenere la filiera d’impresa locale, attivando ogni iniziativa che possa difendere questo patrimonio, per traghettarlo aldilà di questa fase di grande incertezza, proiettandolo verso una nuova dimensione di sviluppo economico-sociale”.