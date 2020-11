Folletto, 214mila vendite tra agosto e ottobre «e ora dimostrazioni a distanza»

(red.) Pulizia e igiene dell’ambiente domestico sono in cima ai pensieri dei consumatori nell’anno del Covid-19. A confermare questo trend sono le vendite di Folletto, la divisione di Vorwerk Italia che commercializza il celebre sistema di pulizia: nel bimestre agosto-settembre, il più importante dell’anno commerciale, l’azienda ha venduto oltre 163mila apparecchi, mentre a ottobre ha superato quota 51mila: risultati superiori alle attese in questo anno di pandemia.

«Già dopo il lockdown primaverile abbiamo vissuto una forte ripresa (a giugno +33% delle vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) – spiega il direttore commerciale di Folletto Branko Petrovic –. Che non si trattasse semplicemente di un recupero degli acquisti messi in standby durante il lockdown l’hanno confermato i risultati dei mesi successivi. Il bimestre agosto-settembre, periodo chiave per noi con l’attivazione di importanti campagne e promozioni, si è chiuso in maniera più che positiva nonostante l’assenza delle fiere e degli eventi, che normalmente rappresentano una parte importante del nostro fatturato in questo periodo dell’anno. E a ottobre, solitamente mese senza picchi di vendite in attesa del periodo natalizio, abbiamo superato quota 51mila, risultato superiore a quello del 2019».

A cambiare ancora una volta gli scenari c’è stata la seconda ondata della pandemia, con le restrizioni entrate in vigore con diverse modalità nelle varie regioni italiane. Nonostante questo gli Agenti Folletto sono pronti a continuare a offrire consulenza e dimostrazioni di prodotto, anche con l’aiuto degli strumenti digitali, in tutta sicurezza. «Nei territori dove gli spostamenti sono consentiti proseguiamo con gli appuntamenti in presenza, che si svolgono secondo i protocolli di sicurezza: distanziamento, mascherine e igienizzanti – spiega sempre Petrovic –. Qualcuno potrebbe pensare che le persone siano timorose di aprire la porta, ma l’esperienza di questi mesi dimostra il contrario: i clienti preferiscono accogliere in casa propria, in totale sicurezza, una persona formata in materia di igiene e sanificazione anziché uscire e recarsi in un negozio, con rischio di incontrare code e assembramenti».

Quando invece non è possibile incontrare a domicilio i clienti, gli Agenti Folletto conducono dimostrazioni complete in videochiamata e gli ordini sono digitali. «Abbiamo fatto tesoro delle buone pratiche sperimentate durante il primo lockdown e tutta la nostra forza vendita è preparata a “entrare nelle case” degli italiani anche a distanza, grazie al digitale – conferma il direttore commerciale –. Una cosa ben diversa dalle vendite online: al centro c’è sempre il fattore umano, il rapporto diretto fra venditore e cliente che rappresenta il motivo del successo di Folletto. Anche se non fisicamente nel salotto dei clienti, i nostri venditori continuano a offrire l’esperienza d’acquisto personalizzata e la consulenza esperta su pulizia e igiene che da sempre ci contraddistinguono».