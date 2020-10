Convention digitale di Assocamere estero per dare una spinta all’export bresciano

(red.) La Camera di Commercio di Brescia e Pro Brixia ospiteranno, il prossimo 20 novembre,un importante evento di rilievo internazionale denominato “Convention digitale di Assocamerestero”, sia pur in forma virtuale a causa dell’emergenza sanitaria.

L’evento, presentato presso la sede camerale dal presidente di Assocamerestero, Gian Domenico Auricchio e dal presidente della Camera di Commercio di Brescia, Roberto Saccone, è l’anticipazione di quello che si svolgerà, in presenza, nell’autunno del 2021 a Brescia e che vedrà la partecipazione dei rappresentanti di Assocamerestero (Associazionedelle Camere di Commercio italiane all’estero) e delle 81 Camere di Commercio Italiane all’estero diffuse nel mondo in 58 Paesi.

Con la presentazione dei Paesi esteri di maggior interesse per l’export bresciano, la”Convention digitale di Assocamerestero” rappresenta una significativa opportunità, per le imprese del nostro territorio, per conoscere le opportunità di business all’estero e internazionalizzare la propria attività, tramite la rete delle Camere di Commercio estere radicata nei territori stranieri.

Le Camere di Commercio italiane all’estero, grazie alla loro natura di associazioni private di imprenditori, hanno infatti un forte legame con le comunità d’affari e le istituzioni locali e sono in grado di favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione del Made in Italy oltre confine.

Per preparare i lavori del 20 novembre prossimo, Pro Brixia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia e l’Università degli studi di Brescia ha elaborato un’indagine conoscitiva per approfondire la vocazione all’export delle imprese bresciane.

L’indagine ha individuato gli attuali Paesi di riferimento e i mercati esteri di maggiorinteresse: 14 Paesi extra Unione europea (Australia, Giappone, Cina, India, Corea del Sud,Vietnam, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Russia, Sud Africa, Argentina, Brasile, StaUniti e Canada); 8 Paesi dell’Unione europea (Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Svezia,Olanda, Polonia).

Questi Paesi, rappresentati ognuno da Camere di Commercio Italiane all’estero, saranno iprotagonisti, insieme alle imprese bresciane, della “Convention digitale 2020”.

Per le modalità di partecipazione alla “Convention digitale di Assocamerestero” è possibile consultare la pagina del sito della Camera di Commercio, www.bs.camcom.it.