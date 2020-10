Esine, sulle ceneri dell’ex cotonificio Franzoni Filati la nuova sede di Coms

(red.) Sono partiti a Esine (Brescia) i lavori per la realizzazione della nuova sede di COMS, Carpenteria Officina Meccanica Specializzata che nasce nel 1978 a Cividate Camuno in Valle Camonica, territorio legato da secoli alla lavorazione del ferro. L’azienda oggi sente la necessità di ampliare i propri orizzonti, sia in termini di nuovi mercati, sia a livello di investimento sul personale, per garantire ai propri interlocutori i più elevati standard di affidabilità.

Il nuovo edificio sorgerà sulle “ceneri” dell’ex cotonificio Franzoni Filati, su un’area dismessa di oltre 20.000 mq: dopo oltre 10 anni di abbandono gli escavatori hanno demolito lo storico sito ed è stato approvato il piano di riqualificazione. Entra quindi in gioco, l’esperienza di Magnetti Building, punto di riferimento nel settore della prefabbricazione e dell’edilizia, pronto a realizzare l’edificio di 5.600 mq destinato alla produzione dell’azienda, che passerà da carroponti da 30 tonnellate a carroponti da 50 tonnellate di portata, a dimostrazione della volontà espansionistica della carpenteria. L’immobile situato vicino all’ospedale di Esine, sulla via che da Brescia conduce a Ponte di Legno, è in una posizione di forte visibilità, motivo per cui la nuova sede COMS dovrà rispondere anche a importanti requisiti estetici, che Magnetti Building intende soddisfare.