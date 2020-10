Superbonus al 110%: un webinar di Confartigianato per le aziende edili

(red.) Mentre la fase burocratico-amministrativa sul Superbonus al 110% si sta ultimando, le imprese del comparto costruzioni continuano a ricevere richieste, soprattutto dai privati, per quanto riguarda, interventi e possibilità concrete. Per le imprese, dunque, è il momento di farsi trovare preparate e, anche per questo, Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha messo in campo i propri esperti fiscali per rispondere alle domande e dettagliare al meglio tutte le opportunità e gli adempimenti fiscali e burocratici richiesti e previsti dal Superbonus 110% con un occasione in streaming in calendario il prossimo giovedì 22 ottobre 2020 a partire dalle ore 17,00.

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante oppure dello sconto praticato dai fornitori in fattura. Per informazioni e chiarimenti sul webinar in oggetto, l’Area Sviluppo Associativo di Confartigianato Brescia è a disposizione ai numeri di telefono 030.37.45.324/284/283, oppure scrivendo a: area.categorie@confartigianato.bs.it. Il form d’iscrizione all’evento è disponibile su www.confartigianto.bs.it.