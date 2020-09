Euro Cosmetic, i ricavi volano a 14,6 milioni nel primo semestre

(red.) Il Consiglio di Amministrazione di Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona) con sede a Trenzano, ha approvato il 26 settembre il progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2020, redatto in conformità agli IFRS.

Il primo semestre si è chiuso con ricavi operativi pari a 14,6 milioni di euro, in crescita del 29,3% rispetto ai 11,3 milioni di euro dell’esercizio precedente, un Ebitda di 2,8 milioni di euro e un Utile Netto pari a 1,4 milioni di euro, rispetto ai 0,4 milioni di euro del primo semestre 2019 (+ 207,7%). Si segnala che il 25 settembre 2020 la Società ha perfezionato un’operazione di cessione del credito pro-soluto per 3,5 milioni di euro.

L’assemblea di Euro Cosmetic ha cambiato forma giuridica societaria in S.p.A. da S.r.l.. La trasformazione dell’assetto societario rappresenta per Euro Cosmetic un importante traguardo, che segue naturalmente la progressiva crescita aziendale degli ultimi anni.

Daniela Maffoni, Amministratore Delegato di Euro Cosmetic, ha commentato: “Siamo indubbiamente soddisfatti dei risultati del primo semestre 2020 che si è chiuso con risultati in crescita, sia nei volumi che nella marginalità, mostrando percentuali in doppia e tripla cifra.

Ritengo che questi risultati, che si inseriscono in scia a quelli positivi del 2019, siano il frutto di scelte strategiche effettuate negli anni, all’insegna di consistenti investimenti in Ricerca e Sviluppo, in innovazione negli impianti, nei macchinari e nelle tecnologie e nel personale che ritengo essere il vero motore di questa società.



Ci tengo inoltre a sottolineare che sono molto orgogliosa di come l’azienda ha saputo reagire con grande tempestività e determinazione all’emergenza senza precedenti determinata dal Covid-19. Grazie al contributo di tutta la nostra squadra, siamo stati in grado di rispondere all’impennata di richiesta di prodotti per l’igiene e la detergenza, sia di saponi liquidi, bagno e docciaschiuma, shampoo, sia di prodotti più specifici come i gel igienizzanti, a base alcoolica usati per consentire l’igiene delle mani, anche in assenza di acqua. Concludo sottolineando che non vogliamo assolutamente fermarci qui e che stiamo mettendo in atto tutte le iniziative possibili che ci possano consentire una crescita rapida del business. Anche il processo di trasformazione in S.p.A. va in questa direzione perché vogliamo dotare la società di tutti gli strumenti necessari per competere in maniera ancora più incisiva nei mercati in cui opera, inclusa anche un’analisi su possibili operazioni straordinarie sul capitale aziendale”.