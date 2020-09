Apindustria Brescia, Pierluigi Cordua nuovo presidente

(red.) Si è svolta ieri pomeriggio l’Assemblea Ordinaria elettiva, per il rinnovo delle cariche, di Apindustria Brescia.

Il nuovo Presidente di Apindustria Brescia, eletto dal neo Consiglio Direttivo a fine Assemblea, è Pierluigi Cordua, nato a Brescia il 18/04/1970 sposato da 14 anni con tre figlie.

Cordua è Amministratore delegato dell’azienda di famiglia ISVE Srl, che si occupa della produzione e commercializzazione di impianti per il riciclaggio di prodotti non ferrosi e di impianti per il trattamento del legno. Ha avuto un’esperienza all’estero ormai conclusa, vicino a Shangai, dove nel 2008 ha fondato un’azienda in Joint Venture che si occupa della produzione di impianti sempre per il riciclaggio.

I risultati per la votazione dei 15 membri del nuovo Consiglio Direttivo sono i seguenti, in ordine alfabetico:

1. Bonomi Amedeo, OMAL SPA – Rodengo Saiano

2. Cordua Pierluigi, I.S.V.E SRL – Borgo Poncarale

3. Dalola Delio, DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS – Corte Franca

4. Ferraboli Monica, MECCANICA PONTE CHIESE SRL – Prevalle

5. Guerini Davide, C.D.S. DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL – Brescia

6. Mariotti Marco, SIDERMARIOTTI SRL – Pontevico

7. Mezzini Giuseppe, DOBLONE SRL – Brescia

8. Orizio Alessandro, O.M.M. TECHNOLOGIES SRL – Maclodio

9. Pastore Chiara, VETRODOMUS SPA – Brescia

10. Raineri Giuseppe, A. F. G. P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE G. PIAMARTA – Brescia

11. Salvini Williams, O.P.S. OFFICINA PRESS. SCOTTI SRL – Monticelli Brusati

12. Vertua Daniele, FACCHINI FRANCESCO SPA – Castrezzato

13. Vinati Matteo, VINATI SRL – Nave

14. Vismara Paolo, VPM GROUP SRL – Alfianello

15. Vivante Nadia, TOOLS FOR SMART MIND SRL – Castel Mella