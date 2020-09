Aib: Giovanni Marinoni Martin presidente della Metallurgia

Sono proseguite nella giornata di martedì – in forma telematica – le assemblee per il rinnovo dei consigli e dei presidenti degli otto settori merceologici dell’Associazione industriale bresciana (Aib), per il quadriennio 2020-2024.

A seguito degli scrutini, Giovanni Marinoni Martin (O.R.I. Martin) è stato nominato presidente del settore Metallurgia, Siderurgia e Mineraria, sostituendo Loretta Forelli (presidente dallo scorso mese di giugno della Fondazione Aib).

Nel ruolo di vicepresidente sono stati nominati Giacomo Coglio (Forelli Pietro) e Silvia Mangiavini (Raffineria Metalli Guizzi). Completano il consiglio direttivo Roberto Bersi (Bicomet), Michele Bortolami (Raffmetal), Nicola Cantele (Eredi Gnutti Metalli), Giuseppe Cavalli (Alfa Acciai), Mauro Cibaldi (Deral), Giorgio Cortesi (Almag) e Giovanni Pasini (Acciaierie di Calvisano).

Il neoeletto presidente, come da regolamento, diventa membro del Consiglio generale di Aib per il quadriennio 2020-2024.