Aib, Luigi Franceschetti eletto presidente del settore Tessile

(red.) Sono proseguite nella giornata di venerdì – in forma telematica – le assemblee per il rinnovo dei consigli e dei presidenti degli 8 settori merceologici dell’Associazione Industriale Bresciana, relativi al quadriennio 2020-2024.

A seguito degli scrutini, Luigi Franceschetti (Saccheria F.lli Franceschetti Spa) è stato nominato presidente del Settore Abbigliamento, Magliecalze, Calzaturiero e Tessile, sostituendo Michela Facenti. Nel ruolo di vicepresidente è stato nominato Marco Marzoli (Filmar Spa). Completano il consiglio direttivo Marco Cittadini (Cittadini Spa), Alberto Corti (Monticolor Spa), Alberto Faganelli (Manifattura Maris Srl), Anna Fidanza (Condor Trade Srl) e Luca Fontana (Montecolino Spa). Il neoeletto presidente, come da regolamento, diventa membro del Consiglio Generale di AIB per il quadriennio 2020-2024.

Le assemblee per il rinnovo dei settori proseguiranno – sempre in forma telematica – secondo il seguente calendario: