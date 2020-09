Aib, Righettini presidente dei Trasporti, Barensfeld del Chimico

Proseguono in forma telematica le assemblee per il rinnovo dei consigli e dei presidenti degli otto settori merceologici dell’Aib, Associazione industriale bresciana, per il quadriennio 2020-2024.

Julia Righettini (Setrans) è stata nominata presidente del Settore Trasporti, sostituendo nel ruolo Luciano Dalè (Dalè Silvio), che assumerà il ruolo di vicepresidente. Completano il consiglio direttivo Alessandro Barbiero (Barbiero), Moreno Caldana (Consorzio Autonoleggio Uni Auto&Bus), Federico Dalla Vecchia (F.E.R.T. Spedizioni Internazionali), Gian Paolo Dosselli (Savino del Bene), Carlo Mangiarini (Air Sea Service), Stefano Mansani (Ferrovie dello Stato) e Massimo Torelli (Ghidini Rok).



Mauro Barensfeld (Barnem Tecnologie Plastiche) è invece il nuovo presidente del settore Chimico, raccogliendo il testimone da Giovanni Silvioli. Nel ruolo di vicepresidente è stata eletta Elena Franceschetti (Franplast). Il consiglio direttivo è completato da Alessandro Belli (Ave), Germana Bergomi (Italian Gasket), Matteo Carletti (Francesco Franceschetti Elastomeri), Giovanni Cherubini (Colorificio Bresciano 1909), Alberto Fisogni (Turco Italiana), Augusto Rampa (Rifra Masterbatches), Giovanni Silvioli (Camfart), Giorgio Triva (Copan Italia) e Giuseppe Vallaperta (Whitford).

I neoeletti presidenti, come da regolamento, diventano membri del consiglio generale di Aib per il quadriennio 2020-2024.