Aib: Daniela Grandi presidente Agroalimentare, Corrado Gatti alle Industrie Estrattive

Un comunicato di Aib, l’Associazione industriale bresciana, informa che hanno preso il via nella giornata di martedì 8 settembre 2020 – in forma telematica – le assemblee per il rinnovo dei consigli e dei presidenti degli 8 settori merceologici dell’Associazione Industriale Bresciana, relativi al quadriennio 2020-2024.

A seguito degli scrutini, Daniela Grandi (Grandi Riso) è stata nominata presidente del Settore Agroalimentare-Caseario, sostituendo nel ruolo Mauro Esposto (Goldenfood), mentre Massimo Felappi (Caseificio Villa) sarà il vicepresidente. Completano il consiglio direttivo Giuseppe Ambrosi (Ambrosi), Sergio Berardi (Fonti di Vallio), Mauro Esposto (Goldenfood), Laura Facchetti (Avicola Alimentare Monteverde) e Carla Sora (Agroittica Lombarda).

Corrado Gatti (Gruppo Gatti) è invece il nuovo presidente del settore Industrie Estrattive, Materiali da costruzione e Legno, raccogliendo il testimone da Daniela Grandi. Nel ruolo di vicepresidente è stato eletto Massimo Bettoni (Bettoni). Il consiglio direttivo è completato da Tommaso Brognoli (Inertis), Cesare Facchetti (Sole Immomec), Valentina Mascarini (Mascarini), Massimo Mombelli (Esse Emme), Oscar Moreni (Cava Moreni), Gian Mario Luigi Scalvini (P.G.S. Impianti) e Cristina Vezzola (Vezzola).

I neoeletti presidenti, come da regolamento, diventano membri del Consiglio Generale di Aib per il quadriennio 2020-2024.