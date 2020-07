Metallurgica San Marco: nel 2019 fatturato a 185 milioni

(red.) “Il bilancio 2019 rispecchia la fase di consolidamento della nostra azienda che, in questi anni, ha saputo conciliare un forte sviluppo dimensionale con una riorganizzazione dei processi, delle persone e delle tecnologie. Tutti i principali indicatori ci confermano che le azioni intraprese vanno nella giusta direzione e a testimoniarlo sono i numeri, con una produzione di quasi 70mila tonnellate e un fatturato di 185 milioni di euro”.

Con queste parole Marco Gambarini, Presidente di Metallurgica San Marco, fotografa il bilancio 2019 dell’azienda di Ponte San Marco che, in linea con il piano di sviluppo 2018-2020, ha messo in atto tutte le attività volte alla costante crescita aziendale da un punto di vista produttivo, con nuovi importanti investimenti nel campo dell’automazione e per la creazione di nuovi prodotti richiesti da un mercato, dal punto di vista commerciale con un potenziamento ulteriore dell’area estera, e dal punto di vista organizzativo con un processo di ristrutturazione aziendale e alta qualificazione professionale.

“Notevoli, sono stati gli sforzi tecnici e commerciali messi in campo dal personale per guadagnare nuove quote di mercato e sancire definitivamente la presenza dell’azienda come player europeo negli estrusi in ottone – aggiunge Giacomo Coglio, Membro del CDA in rappresentanza del Gruppo Forelli. Internamente, prosegue l’impegno nell’efficientamento produttivo: il più importante investimento da 6 milioni di euro in ottica 4.0 del 2019 ha riguardato infatti la nuova fonderia per leghe speciali che consentirà di differenziare e di ottimizzare la produzione, riuscendo a soddisfare anche mercati di nicchia specializzati che richiedono prodotti altissima qualità”.

L’andamento del 2019 è stato positivo, con numeri e volumi in crescita rispetto al 2018, anche grazie anche al forte incremento estero, cresciuto a doppia cifra, registrando un +19%. In quest’ottica Metallurgica San Marco ha partecipato attivamente agli eventi mondiali più rilevanti, sia dal lato delle vendite e degli acquisti, sia alle principali Fiere di settore.

Dal punto di vista delle risorse interne sono stati evidenti i risultati del progetto “MSM Academy” – ideato per le risorse interne (111 dipendenti) in collaborazione con le Università di Brescia e di Chieti – che si sono espressi in una migliore gestione dei flussi, nel forte coinvolgimento motivazionale e nella maggior snellezza della struttura.

Altro importante passo nel 2019 è stato l’ingresso di Metallurgica San Marco nel network internazionale “Elite”, il programma del London Stock Exchange Group creato in collaborazione con Confindustria, dedicato alle aziende ad alto potenziale di crescita: una rete che consentirà all’azienda di acquisire nuove competenze e nuove risorse da investire nel futuro.

Bilanci 2019 MSM-2020