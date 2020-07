Givi Flero, dai bauletti per moto alla visiera universale in plexiglas

(red.) GIVI, azienda con sede a Flero, in provincia di Brescia, e leader mondiale nella produzione di bauletti, caschi, ed accessori per moto ha realizzato una visiera universale in plexiglas, ad alta trasparenza e resistenza, riconvertendo una delle linee produttive.

“Ad oggi la visiera è stata fornita in dotazione ai nostri Collaboratori interni sia in Italia che presso le nostre Filali estere, e a breve sarà disponibile per la distribuzione in tutti i mercati dove siamo presenti”. Lo ha annunciato Giuseppe Visenzi, fondatore e Presidente del Gruppo bresciano.

La visiera è dotata di una cinghia elastica regolabile per essere adattata alle diverse misure della testa.

II concept del prodotto nasce dallo studio dell’R&D GIVI a Flero, e racchiude in sè tutta l’esperienza nella progettazione di prodotti dalla massima affidabilità e sicurezza e verrà realizzata in Italia presso uno dei siti produttivi bresciani.

GIVI ha festeggiato i 40 anni di attività nel 2018. Oggi è un’organizzata world company in grado di presidiare il mercato mondiale con la sua rete distributiva. Un fattore competitivo indispensabile per rafforzare il ruolo di global brand da sempre delineato come obiettivo strategico primario del marchio. L’azienda vanta lo stesso spirito intraprendente del giorno della sua fondazione con la mission di progettare, realizzare e distribuire prodotti di qualità, in grado di elevare l’equipaggiamento della moto e del motociclista in termini di prestazioni, comfort e sicurezza.