“Azienda Eccellente 2020”, premio a Folletto di Vorwerk Italia

(red.) La divisione Folletto di Vorwerk Italia ha vinto il premio “Azienda Eccellente 2020”, assegnato nel corso dell’ottava edizione dei Sales Excellence Awards di Fortia. Per l’azienda, che commercializza il celebre sistema di pulizia Folletto, è un riconoscimento che attesta il valore di una forza vendita composta da oltre 4.000 Agenti su tutto il territorio nazionale, che ogni anno contattano oltre 2,5 milioni di famiglie attraverso il metodo della vendita porta a porta. Fortia – società leader nella formazione, motivazione e supporto delle organizzazioni di vendita – ha premiato Folletto per la qualità delle strategie organizzative, organizzate secondo i più aggiornati standard internazionali.

«Che la forza vendita sia il cuore pulsante del nostro business è cosa nota – commenta Fabio Leoni, direttore commerciale di Folletto –, ma un prestigioso riconoscimento che ne attesti l’eccezionalità nel panorama italiano è sempre motivo di orgoglio. Soprattutto quando si entra a far parte dell’Olimpo delle aziende più lungimiranti e meglio strutturate nella gestione della propria organizzazione di vendita, cosa in cui Folletto è leader indiscussa».

La selezione dei SEA è stata molto rigorosa. Un Comitato Professionale composto da manager ed esperti di direzione commerciale, vendite, marketing e risorse umane di aziende di primo piano (come Miele, Parmalat, Syngenta, Alcoa Wheels, Tollegno 1900, Selle Italia, Talent Garden, Laminazione Sottile Group, Genesis Mobile, Enel X e tante altre) ha valutato organizzazione e strategie di Folletto nella gestione della forza vendita secondo standard multinazionali. Fra le aziende che in questi anni si sono aggiudicate l’attestato figurano brand del calibro di Bayer, Vodafone, Lexus e Continental.

«In questo panorama Folletto si distingue per il metodo della vendita a domicilio, che rappresenta il nostro punto di forza da oltre 80 anni – prosegue Fabio Leoni –. Un approccio che si evolve di pari passo con i cambiamenti del mercato, ma sempre mantenendo l’unicità che ci contraddistingue, quello “human touch” che ci permette di costruire con i clienti relazioni durature e di valore». Negli anni l’azienda ha costantemente aggiornato questo modello, che ora include anche i nuovi strumenti portati dalla digital transformation, con l’obiettivo di formare professionisti della vendita in grado di offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto unica e personalizzata. «Proprio su questo si concentrerà il lavoro della seconda parte del 2020 per quanto riguarda il recruitment – conclude Leoni –. I nuovi entrati sperimenteranno un percorso di inserimento e formazione rinnovato nelle modalità e nei contenuti, finalizzato a sviluppare non solo le competenze del mestiere, ma anche le soft skill che il mercato del lavoro sempre più richiede e che consentiranno loro di diventare imprenditori di se stessi».