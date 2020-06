Oldrati Group, “approccio sostenibile è possibile in azienda”

(red.) In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra oggi, 5 giugno, Oldrati Group ricorda l’importanza di continuare ad adottare un approccio sostenibile sia a livello aziendale sia a livello di innovazioni tecnologiche a servizio del mercato di riferimento. In ambito automotive, ad esempio, alleggerire il peso di un veicolo sostituendo le componenti di metallo con componenti in polimeri, permette di ridurre notevolmente l’emissione di CO 2

Oldrati Group, gruppo internazionale tra i più importanti nella produzione di manufatti in gomma, plastica e silicone, è impegnata già da diversi anni nella progettazione e nella produzione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate a supporto delle aziende automobilistiche che sono coinvolte, in prima persona, nel processo di sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile.

A questo si somma anche un approccio aziendale all’eco-sostenibilità che il Gruppo vive anche internamente: basti pensare che, nel 2019, l’efficienza energetica è migliorata del 6% rispetto all’anno precedente e che, per 1 tonnellata di polimeri prodotti, il Gruppo è riuscito a ridurre le emissioni di CO 2 di 325 kg rispetto al 2018.

Il gruppo è costantemente al lavoro per arricchire il patrimonio di competenze ed esperienze produttive nei polimeri high-tech ad alta precisione, e una delle principali expertise riguarda sicuramente il metal replacement: una soluzione green di fondamentale importanza per lo sviluppo di una mobilità sempre più eco-sostenibile.