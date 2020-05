Emer spa, ok a finanziamento da 5 milioni di euro

(red.) UniCredit ha concesso un finanziamento di 5 milioni di euro a favore della multinazionale canadese Westport Fuel Systems Inc. Il prestito ha lo scopo di supportare, in termini di liquidità e di sicurezza, le attività di Emer Spa, azienda bresciana che opera nel settore della meccanica. Il finanziamento, assistito da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per il 90% del suo controvalore, secondo quanto previsto dall’Art.13 del decreto liquidità, ha durata quinquennale.

Questo finanziamento, insieme al differimento, annunciato lo scorso 25 marzo 2020, del pagamento della quota capitale del 2020 di 6,0 milioni di dollari americani a favore di Export Development Canada, conferma la strategia della Società volta a garantire la liquidità di Emer Spa attraverso una politica di bilancio prudente.

“Il finanziamento ottenuto da UniCredit ci permette di concentrarci sulla sicurezza e sull’efficienza delle attività nei nostri impianti bresciani e di fornirgli ulteriore liquidità, nel caso in cui fosse necessario“, ha dichiarato Nicola Cosciani, Vice Presidente Operations di Westport Fuel Systems. “Il ritorno alla produzione è un segnale forte per la ripresa economica delle comunità locali e per la continua crescita del mercato dei veicoli a gas naturale in Italia“.

Sono oltre 800 i dipendenti di Westport Fuel Systems, locati nelle tre sedi produttive di Brescia (BS), Cherasco (CN) e Albinea (RE) e forniscono il 70% della produzione aziendale in tutta Europa. In base all’ultimo rapporto pubblicato dall’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili, la domanda in Italia di auto alimentate a gas naturale compresso è incrementata del 68% nel primo trimestre del 2020. La necessità di un trasporto accessibile, pronto per il mercato e pulito rimane principale e l’Unione Europea l’ha ribadito comprendendo misure per promuovere l’offerta di carburanti a zero e a basse emissioni nel Green Deal del dicembre scorso.