RiparTIAMOITALIA: Beretta spinge sulla ripartenza

(red.) Per sostenere la ripartenza, Beretta ha creato l’operazione #RiparTIAMOITALIA: una serie di iniziative, in partenza da questa settimana e per tutto l’anno, che hanno l’obiettivo di favorire il ritorno in campo di tiratori, cacciatori, armieri e appassionati di outdoor.

Per gli appassionati di caccia, riparte la promo 150 BUONI MOTIVI, che ora raddoppia offrendo 300 BUONI MOTIVI per acquistare un fucile da caccia Beretta. Dal 25 maggio al 31 agosto, a fronte dell’acquisto di un sovrapposto caccia Beretta o di un semi-automatico A300 o A400, i cacciatori riceveranno 150 euro sull’acquisto e altri 150 euro spendibili direttamente in armeria su abbigliamento e accessori Beretta, per un totale di 300 euro. Un’opportunità per tornare a caccia con un nuovo equipaggiamento, ma a cuor leggero.

Per i tiratori tante iniziative per tornare sui campi da tiro e rompere ancora più piattelli, in collaborazione con la piattaforma Shooting Data, l’app che permette ai tiratori di analizzare e migliorare i propri risultati in campo grazie alla potenza dei dati.

Anche qui una nuova promozione, TORNA IN CAMPO: a fronte dell’acquisto di un fucile da tiro Beretta DT11 o 694, Beretta regalerà un contributo di 200 euro (su DT11) e 150 euro (su 694), da spendere in serie di piattelli presso i campi Shooting Data. La promo è valida dal 1° giugno al 31 agosto 2020.

RIPARTIRO DAY: i tiratori che si recheranno su un campo Shooting Data nei giorni 23 e 24 maggio 2020 riceveranno una serie gratuita offerta da Beretta e Shooting Data.

VADEMECUM RIAPERTURA CAMPI SD: sul sito beretta.com sarà disponibile una nuova sezione, dove i tiratori potranno accedere e consultare lo stato di apertura dei campi Shooting Data distribuiti sul territorio nazionale.

TURBO-RICARICA: Dal 1° giugno al 31 agosto, i tiratori Shooting Data che si recheranno sui campi e che avranno ricaricato di 50 euro la loro tessera avranno la possibilità di ricevere il 50% di sconto su una ricarica aggiuntiva da 50 euro (paghi 75, spendi 100 sul campo).

Infine, un’iniziativa dedicata agli appassionati dell’arma corta, sempre con il nome TORNA IN CAMPO: dal 1° giugno al 30 settembre, a tutti gli appassionati che acquisteranno una pistola Beretta verrà riconosciuto un bonus di 50 euro da spendere in armeria su accessori tattici, ricambi o pro-shop per pistole.