Ripartenza, come si organizzano le aziende: il caso di Omal e Actuatech

(red.) OMAL S.p.A. e ACTUATECH S.p.A., aziende produttrici di valvole e attuatori industriali, originarie della Val Trompia e con sede rispettivamente a Rodengo Saiano e Villa Carnica, hanno deciso di effettuare lo screening epidemiologico di tutti i dipendenti.

In collaborazione con l’azienda CDS Srl, sono stati effettuati circa 190 test rapidi IgG/IgM (così detto “test pungidito”) con lettura dei risultati in 10 minuti. Ai quali è seguito, solo in caso di esito positivo, prelievo immediato del sangue per Test Sierologico Quantitativo.

Questi test sono solo l’ultimo tassello di un variopinto mosaico di azioni messe in atto da OMAL e ACTUATECH per la gestione dell’emergenza sanitaria: iniziando dall’arrivo, a Febbraio, di 4000 mascherine chirurgiche messe a disposizione delle maestranze; proseguendo con l’acquisto di guanti e gel disinfettante per tutte le postazioni di lavoro fin da Marzo; intensificando da Aprile l’igienizzazione sistematica dei locali; fino a arrivare, da Maggio, all’installazione negli ingressi di apparecchiature per la misurazione della temperatura corporea con riconoscimento facciale.

Un segnale importante in un’ottica di tutela della salute comune, a cominciare dalla salute dei propri lavoratori e delle loro famiglie. In un momento storico di irrequietezza emotiva senza precedenti, OMAL e ACTUATECH vogliono dare un segnale concreto, con l’obiettivo di ricostruire insieme un nuovo cammino che ci riporti verso la normalizzazione della nostra vita quotidiana, al ritmo di piccoli e rispettosi passi.