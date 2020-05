Estetisti e parrucchieri: “Felici di riaprire il 18 maggio”

(red.) “Riapertura anticipata tutelando la salute di operatori e clienti”: è questa la richiesta espressa all’interno della petizione lanciata lo scorso 29 Aprile dal gruppo “Sostieni le imprese” al Governo che, nell’arco di pochi giorni, ha raccolto oltre 5 mila firme. Gli imprenditori, che a gran voce avevano chiesto che le loro attività e i loro servizi venissero ripresi al più presto per garantire la ripresa del settore, il giorno dopo l’emanazione del Decreto Legge si esprimono così: “Era stata richiesta la riapertura al 18 maggio rivendendo le regole e ce l’abbiamo fatta – spiega Nicola Orto, promotore dell’iniziativa –abbiamo vinto tutti insieme una bella battaglia, ma questo non è di certo il momento di fermarsi di fronte a nuove sfide. Siamo preoccupati infatti per quanto viene riportato all’interno della circolare Inail ed è per questo che il gruppo di lavoro che si è composto per questa questione continuerà a lavorare insieme per avanzare preoccupazioni e suggerimenti.”

Se da una parte dunque il nuovo decreto Fase 2 bis consente alle attività economiche e produttive la riapertura secondo le linee guida che assicurano il contenimento del contagio, dall’altra non mancano i dubbi e le perplessità sollevate specialmente dagli addetti ai lavori.

Le prime linee guida sul contrasto al contagio del virus in azienda o in ufficio risalgono al decreto Cura Italia. Il cui art. 42 equipara il contagio da Covid-19 all’infortunio. Quindi se un dipendente contrae il virus mentre è al lavoro può ricevere la copertura assicurativa Inail. A tal fine infatti la circolare Inail 13/2020 include l’infezione tra i casi di malattie infettive e parassitarie contratte nei luoghi di lavoro.

Ancora, il dipendete contagiato potrebbe allo stesso tempo denunciare e chiedere il risarcimento dei danni al suo datore di lavoro. Sul piano personale il rischio è quello di “responsabilità penale” (art. 590 c.p.) per i reati di lesioni. Nei casi estremi (decesso) si passerebbe a quello di “omicidio colposo” (art.589 c.p.), anche quando la responsabilità non sia oggettiva. Cioè le responsabilità continuerebbero a permanere anche quando ha sanificato e “protetto” il personale secondo quando dice la legge.

“È quello di adesso più che mai, – suggerisce Orto – il momento in cui l’intera categoria dovrebbe sottoporsi a corsi di formazione specifici per apprendere ancor più facilmente e velocemente i processi per la messa in sicurezza del personale e dei clienti. È il momento di adottare manuali operativi, – continua Nicola Orto, rivolgendosi più specificatamente ai titolari di attività – aggiornare i DVR, sottoporre il personale a visita medica e tutelarsi sottoscrivendo assicurazioni che possano farvi stare sereni. A tutti voi rivolgo il più sentito in bocca al lupo per questa ripresa.