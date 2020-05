Credito Adesso Evolution, “boccata d’ossigeno” da 67 milioni

(red.) A partire dalle 10.30 di lunedì 18 maggio, e fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sarà possibile aderire a ‘Credito Adesso Evolution’. Il bando, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, è accessibile dalla piattaforma pubblicata sul sito www.bandi.regione.lombardia.it. La misura, sviluppata insieme a Finlombarda Spa, modificata di recente per allargare la platea, ha una dotazione di 67 milioni di euro per i finanziamenti, e di altri 7.353.000 euro per il ‘Fondo Abbattimento Tassi’.

I BENEFICIARI. L’iniziativa si rivolge alle imprese dei settori manifatturiero, costruzioni, commercio all’ingrosso e al dettaglio (limitatamente ad alcuni Codici attività, noti come codici Ateco 2007) servizi alle imprese (solo per alcuni codici Ateco 2007), alloggio, ristorazione e servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili, operative in Lombardia da almeno 24 mesi e con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, di almeno 72 mila euro. Si rivolge inoltre a tutti i liberi professionisti, anche a quelli non iscritti ad ordini, albi o ad associazioni professionali tenute nell’elenco del Mise.

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI. Credito Adesso Evolution prevede la concessione di finanziamenti da Finlombarda Spa e da banche e Confidi aderenti assistiti da un contributo in conto interesse del 3%, di importo compreso tra 75 e 800.000 euro per le Pmi, tra 100.000 e 1,5 milioni di euro per le Midcap, tra 18 e 200.000 euro per i professionisti. Aumenta il periodo di preammortamento che va da 0 a 24 mesi, a questo si aggiunge un prolungamento della durata del finanziamento, che passa da 36 a 72 mesi.

DOMANDE. E’ possibile presentare una o più domande entro i limiti degli importi massimi previsti.



PRESIDENTE FONTANA: CONCRETAMENTE VICINI A CHI DEVE RIPARTIRE. “Con questa misura – ha detto il presidente Attilio Fontana – vogliamo dare un aiuto concreto alla ripartenza. L’epidemia Coronavirus ha pesato gravemente su tantissime attività e la Regione non è mai stata ferma. Fin da subito abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di sostenere chi era in difficoltà”.

MATTINZOLI: OPERAZIONE PER DARE LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE. “Le nostre imprese – spiega Mattinzoli – sono in una situazione drammatica. Grazie al coordinamento del presidente Attilio Fontana e al confronto con i protagonisti del Patto per lo Sviluppo e con tutte le associazioni di categoria, è emerso con chiarezza che l’esigenza impellente ora, per tutto il tessuto produttivo, dalle micro alle grandi imprese, agli artigiani, alle cooperative ed ai liberi professionisti, è la liquidità. Ora quindi servono misure veloci, semplificate e snelle”.