Streparava e Ima, premiati sei ingegneri del futuro

(red.) Il Rotary Club Brescia Franciacorta, in occasione della propria iniziativa conviviale, ha ospitato la cerimonia di consegna della settima edizione delle borse di studio offerte dalla famiglia Streparava in ricordo del Cavaliere Gino Streparava, fondatore della omonima azienda, e dallo stesso Rotary Club Brescia Franciacorta, alle quali si affiancano dal 2017 le borse di studio messe a disposizione dalla società IMA spa di Palazzolo, in ricordo di Giacomo Cattaneo, e anche in questo caso dal Rotary Club Brescia Franciacorta.

Sei in tutto i premi, destinati ad alcuni studenti particolarmente meritevoli della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia, ragazzi che si sono distinti, per curriculum e votazioni conseguite, in seguito ad apposito Bando. Ospite del Rotary il Presidente dell’Associazione Industriale Bresciana, Giuseppe Pasini.

Nel suo intervento Pasini ha sottolineato l’ importanza della famiglia e dei docenti nella scelta degli indirizzi; altrettanto fondamentale è la testimonianza degli imprenditori e le loro esperienze, rimarcando l’importanza di potenziare le convenzioni con le imprese – garantire agli studenti la possibilità di lavorare con l’azienda e formarsi.

Il Bando ha raccolto 17 domande di partecipazione vagliate dalla Commissione preposta, composta da Rodolfo Faglia e Emilio Sardini per l’Università degli Studi di Brescia, dal Presidente della Streparava s.p.a. Pier Luigi Streparava e Silvestro Specchia, Past President del Rotary Club Brescia Franciacorta.

La Commissione, dopo aver valutato la documentazione presentata da ciascun candidato, attenendosi ai parametri riportati dal bando ha indicato quali vincitori gli studenti: Borse offerte in ricordo del” Cav. del Lav. Streparava”

CESARE TONOLA Primo anno Ingegneria Automazione Industriale

DANIELE FINAZZI Secondo anno – Ingegneria Meccanica

DIEGO TORRI Terzo anno – Ingegneria Meccanica e dei Materiali

Borse offerte in ricordo di “Giacomo Cattaneo” della società IMA

LUIGI BONASSI Primo anno – Ingegneria informatica

CHIARA RANSENIGO Secondo anno – ingegneria meccanica materiali

FABIO CASIRAGHI Secondo anno – ingegneria informatica

Gli attestati ed i premi sono stati consegnati da Rosella Streparava in rappresentanza della famiglia Streparava e da Mirella Sardini in rappresentanza della società IMA. Al termine della serata Il Presidente del Rotary Nicola Cantarelli ha espresso parole di auguri agli studenti per una fortunata carriera.