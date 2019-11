Passaggio generazionale, convegno sul testamento

(red.) Apindustria Brescia e Mediolanum Private Banking, nella figura di Alfredo Bulla e di Sergio Ronconi, e in collaborazione con Tesla, organizzano il convegno “Il Testamento: come farlo e perché tutti dovrebbero fare una pianificazione finanziaria e patrimoniale” che si terrà giovedì 28 novembre alle ore 17, presso la sala convegni dell’Associazione.

L’evento vuole essere un seguito del convegno dedicato al passaggio generazionale proposto lo scorso anno da Apindustria. Il testamento è lo strumento per tutelare le persone a noi care, ma solo l’8 % della popolazione fa una successione testamentaria. La maggior parte degli italiani non si pone neppure la domanda. Attraverso il convegno in programma per giovedì 28 novembre si vogliono dare le risposte. L’intervento di Massimo Doria, Presidente di Kleros S.R.L. e docente presso la Mediolanum Corporate University sarà focalizzato sulla spiegazione di cosa è il testamento, di come e perché farlo.