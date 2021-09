Profughi, “Basta all’accoglienza emergenziale”

(red.) Dopo l’accoglienza dei profughi afghani ad Edolo, nel bresciano, il sistema Sprar/sai bresciano lancia al governo un appello affinchè venga bypassato il sistema di ospitalità estemporaneo e si progetti ” adeguata accoglienza alle persone arrivate dall’Afghanistan ed evitare che, ancora una volta, l’accoglienza venga gestita in modo emergenziale”.

Tutto il mondo delle istituzioni, del socialee e del volontariato si era infatti attivato per dare ospitalità alle famiglie in fuga dal proprio paese dopo la presa di potere dei talebani, con proposte, anche da privati, di locazioni per i nuclei in arrivo nel bresciano.

Disponibilità che, ora, chiedono Sprar e Sai, “necessitano di avere indicazioni chiare in merito alla possibilità e ai tempi di avvio dei contratti di locazione”, in modo tale che le tempistiche della fase emergenziale vengano accorciate il più possibile fornendo invece una collocazione dei profughi in modo stabile e diffuso sul territorio.

Le associazioni ritengono “indispensabile che il decreto di ampliamento della rete Sai venga approvato rapidamente. Pienamente convinti che l’esperienza nella gestione dell’accoglienza dei richiedenti o titolari protezione nei progetti Sao, abbia rappresentato e tuttora rappresenti una garanzia di una concreta governance del fenomeno dell’accoglienza ed un’opportunità di sviluppo culturale, economico e di integrazione per le nostre comunità, confidiamo che l’ampliamento della rete sia adeguato alle necessità non solo contingenti e sia strutturale”.

Chi volesse offrire la disponibilità di un alloggio (non alberghiero) con tutte le tutele del caso, può contattare : 3421006595 oppure coord.sprarbresciani@gmail.com.