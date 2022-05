Sciopero magistratura, a Brescia adesione al 65%

Brescia. E’ stata del 65% l’adesione, a Brescia, dei giudici allo sciopero della magistratura contro la riforma della Giustizia firmata Marta Cartabia, andato in scena lunedì 16 maggio. Molte udienze sono state rinviate.

Folta anche la partecipazione all’ assemblea indetta dall’Associazione nazionale magistrati di Brescia e a cui hanno partecipato anche Alfredo Bazoli, deputato bresciano del Pd e membro della commissione Giustizia alla Camera, il presidente degli avvocati bresciani, Fausto Pelizzari e il professore associato di Diritto pubblico alla Statale di Brescia, Mario Gorlani.

Ciò che lamentano i giudici è la «mancanza di dialogo» che ha portato alla riforma, che, per i magistrati bresciani, rischia di dare una «conformazione aziendalistica» alla giustizia.

«Come magistrati del distretto di Brescia condividiamo le preoccupazioni – scrive la Giunta esecutiva sezionale dell’Anm.-.Questa riforma rischia di compromettere le garanzie costituzionali per la magistratura. Il disegno di legge comprime l’autonomia dei giudizi: ai dirigenti viene data la possibilità di incidere sugli obiettivi del singolo magistrati. Il tema della coerenza tra sentenze di vari gradi rischia inoltre di dipingere come migliore il magistrato che ha obbedito o si è adeguato ai giudizi dei magistrati più alti».

Il parlamentare Alfredo Bazoli ha evidenziato che il problema principale della giustizia italiana è la « durata dei processi» e che la riduzione dei tempi dei processi è richiesta dallo stesso Pnrr.

Critico sullo sciopero il presidente dell’ordine degli avvocati bresciani per il quale la scelta di incrociare le braccia è «tardiva» e «impopolare».